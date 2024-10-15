Futbolun Çınarları Bir Arada

Spor

- Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu, açılışta bir araya geldi

Hasan Arat: "Beşiktaş ve Galatasaray, Türkiye'nin en eski çınarlarındandır"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat:

"Kamu vicdanı her şeyden önce gelmelidir"

" Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın sahip olduğu en değerli varlıklardan bir tanesidir"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper Cafe'nin açılışında bir araya geldi. Başkan Hasan Arat, Türk futbolunun marka değeri için bu tarz birlikteliklerin devamının önemli olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki açılışa Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş'ın en eski kongre üyesi olan Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah-beyazlı futbolcular katıldı.

Açılışta konuşma yapan başkan Hasan Arat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Tüm takımlarımız, hafta boyunca kırmızı renk formayla sahaya çıkacak. Bunun hazırlığına biz 6 ay önceden başladık. Beşiktaş'ı Konya spor maçında güzel bir renk kombinasyonu içerisinde göreceksiniz. Burası, Cumhuriyet kutlamalarının kalbi. Tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunması önemli" diye konuştu.

"Beşiktaş, artık 6. haftadan yarıştan çekilen bir takım halinden çıktı"

Beşiktaş'ın sezon başından beri performansını değerlendiren Hasan Arat, "Tüm sporlarda sezon çok uzun. Mutlaka sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon yaşadığı çok büyük sıkıntılı dönemden sonra değişime gitti. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Hocamız, teknik ekibimiz ve Hüseyin Yücel başta olmak üzere yöneticilerimiz, mükemmel bir çalışma yaptılar. Çok iyi gözlemci ekiplerimiz var. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş, artık 6. haftadan yarıştan çekilen bir takım halinden çıktı. Yarışmacı bir takım haline geldik. Son saniyelerde kaybedilen maçlar olur. Benzer şeyleri bütün takımlar yaşar. Biz, bu takıma güveniyoruz. Beşiktaş, uzun zamandan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı da bizi desteklemeye devam ediyor. Biz de yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Zor bir görev yapıyoruz. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım. Çocukları da spora teşvik etmemiz lazım. Biz, yönetim kurulu olarak da lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim uygulama kararı aldık. Bizn gençlerimizin sporla daha fazla gönül vermelerimi istiyoruz. Yöneticilerin kullandıkları dil bu yüzden önemli. Biz, rakip kulüplerin yöneticilerini buraya davet ettik. Beşiktaş, her zaman ev sahibi olmaktan mutluluk duyar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu kahvaltıda bu daveti ilk biz yaptık. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Camialar, yüz yıldır var. Birbirlerine olan dostlukları ve rekabeti her zaman devam edecek" diye konuştu.

Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süleyman Seba'ya çok saygı duyduğunu belirterek, " Trabzon'da büyük kutlamalar yapılırken İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Seba'nın vefatını öğrendiğinde kutlamaları kesmişti. Bu yaptığı, Beşiktaş camiası tarafından unutulmaz. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi çok önemli. Her Süleyman abinin ziyaretinde Ali Sami Yen'i de ziyaret ederiz. Taraftarlarımız da bu konuda hassasiyet göstersin. Bizler, bu konuda duyarlıyız. Onlar da büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmasın. Onlara olan saygımız devam etsin.

"Kamu vicdanı her şeyden önce gelmelidir"

A Milli Takım'ın dün akşamki İzlanda galibiyeti hakkında konuşsan Başkan Hasan Arat, "Türk Milli Takımını dün akşamki galibiyetten dolayı kutluyorum. Teknik ekibimizi kutlarım. Beşiktaş camiası olarak bu galibiyetten dolayı çok mutlu olduk. Bizim de 3 tane sporcumuz var. Oynanan futbol çok güzel bir futboldu. Hakem kararları çok doğru kararlardı. Dün akşamki hakem kararları Türk futboluna örnek olmalıdır. Dün akşam Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçı seyrettiniz. Hakemler hiç tereddütlü davrandılar mı? Anında VAR'a gittiler. VAR'ın kararına kimse itiraz etti mi? Etmedi. Beşiktaş bunu her zaman yaşıyor ama ben VAR konusunda hala umutluyum. VAR'ın anında devreye girmesi, Türkiye'de birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Çünkü orta hakem her şeyi görmeyebilir ve gözden kaçırabilir. Ama VAR'daki hakem eğer dirayetliyse anında hakemi çağırabiliyor ve doğru kararın çıkmasını sağlayabiliyor. Bu durumda vicdanları yaralamıyor. Var güzel bir teknoloji. Bunu da iyi kullanmak lazım. Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararında çektiği gibi. Yani bir hocanın söylemlerinden dolayı hiçbir ceza almayıp, bizim hocamızın ceza alması gibi. Bunlar kamu ve spor camiasının vicdanına ters düşen şeyler. Bunlar teknik olarak doğru olabilir belki ama kamu vicdanı her şeyden önce gelmelidir" açıklamalarında bulundu.

"Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın sahip olduğu en değerli varlıklardan bir tanesidir"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Başkan Arat, "Semih genç bir oyuncu. Kendisinin A Milli Takım'ın bir parçası olması çok önemlidir. Beşiktaş'ın son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden bir tanesidir. Hocasıyla birlikte bundan sonra neler olacağını tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterecektir. Evladımızdan çok mutluyuz. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Ona inancımız tamdır. Sadece ona değil, kadromuzdaki tüm oyunculara inancımız tamdır. Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın sahip olduğu en değerli varlıklardan bir tanesidir" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş ve Galatasaray, Türkiye'nin en eski çınarlarındandır"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açılışa katılımından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Hasan Arat, "Dursun Özbek Başkanın bugün davetimize icabet ederek buraya gelmesi çok değerlidir. Özellikle Türk futbolu ve tüm camialarımız açısından. Bildiğiniz gibi Beşiktaş ve Galatasaray, Türkiye'nin en eski çınarlarındandır. Ebedi dost, ezeli rekabet eden kulüpleriz. Bunlar güzel şeylerdir. Bunun bu şekilde devam etmesi her zaman kıymetlidir. Dursun Başkanın yaklaşımı da bu açıdan fevkalade önemli. Ortak hedefe gitmeliyiz. Önemli olan Türkiye'yedir. Sporcularımızdır, evlatlarımızdır. Bizler onlara hizmet etmek için buradayız. Hepimiz kendi kulübümüzü tabii koruyacağız. Kendi kulüplerimiz için her türlü mücadeleyi tabii ki yapacağız. Bunu da centilmenlik sınırını aşmadan yapacağız. Dursun Başkanın bugünkü ziyareti de önemlidir. Bunu sıklaştıracağız. Ali Bey ve Ertuğrul Bey olmak üzere federasyon başkanımız ve diğer kulüp başkanlarımızla birlikte bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dursun Özbek: "Türk futboluna hizmet etmek dışında bir amacımız olamaz"

Türk futbolunun marka değeri için bu tarz çalışmaların önemine vurgu yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türk futbolunun geleceği ve marka değerinin yükselmesi için görüşmelerimiz oldu ve oradan bir mutabakatla ayrıldık. 4 büyük kulübün Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi için birlikte hareket etmesi son derece önemli. Oradan çıkan sonuç neticesinde bu çekişme polemiklerin yerine zaman zaman bir araya gelip sıralı bir şekilde her kulübe misafir olarak bu organizasyonlarımızı devam ettirme kararı aldık. Bunun büyük faydası olacağını düşünüyorum. Bahsi geçen kulüpler 100 yılın üzerinde geçmişi olan birer çınarlar. Bizim bu şeklide anlaşarak Türk futboluna hizmet etmek dışında bir amacımız olamaz. O yüzden Hasan Beye çok teşekkür ediyorum. Bugün buradayız. Ondan sonra sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Ben bu gelişmelerden Türk futboluna fayda çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Futbolun patronları, kulüp başkanları ile taraftarlardır"

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda galibiyetini değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Maçta zemin, futbol oynamaya müsait değildi. Bir gün sonraya ertelenecekti. Bir madde kullanarak olayı çözdüler. Çok şükür bir sakatlık da olmadı. İstediğiniz zaman oluyor. Umarım takımımız bu yolda gider" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bütün futbol takımlarına hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronları, kulüp başkanları ile taraftarlardır. Ali Sami Yen ve Süleyman Seba gibi güzel anılmak istiyorsak, onları örnek almalıyız. Bizim kapımız, herkese açık" diye konuştu.

İletişimin önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Başkanlar da bu konuda benimle aynı fikirdeler. Topluma güzel örnek olmak istiyorlar. Başkan Hasan Arat'ın bir önerisi oldu. Beş başkanla birlikte yemek yiyeceğiz, toplantı yapacağız sonra da bir televizyon programına çıkacağız. Sadece futbolu değil, ülkenin sorunlarını da konuşacağız. Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Bu fikri o vermişti. Bu olaydan sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş'ın en eski kongre üyesi olan Rahmi Koç'un doğum günü münasebetiyle pasta kesildi. Daha sonra Başkan Arat, Rahmi Koç'a hediyeler takdim etti.