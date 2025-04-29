Futsal Yıldız Kızlar Türkiye İl Birinciliği sona erdi

Okul Sporları Futsal Yıldız Kızlar Türkiye İl Birinciliği müsabakaları Kayseri'de tamamlandı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün devam eden Okul Sporları Futsal Yıldız Kızlar Türkiye İl Birinciliği yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Şube Müdürü Muammer Benli tarafından takdim edildi. Dereceye giren okul takımları;

1. Kocaeli Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu

2. İzmir Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu

3. Aksaray Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu

4. Sivas Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu - KAYSERİ