Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında, tribünde Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcü polisinin sert müdahalesinin ardından Beşiktaşlılara destek vererek yaşanan arbedeye katılan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli iki taraftar, o anları ve yurt dışındaki birlik duygusunu anlattı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın, güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada yaşanan tribün olaylarında Beşiktaşlı taraftarlara destek veren Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin ile Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu, o anlarla ilgili açıklamaları Rize'de yaptı.

Oğuzhan Şirin: "Plis aniden biber gazı sıkmaya başladı"

Galatasaray taraftarı Oğuzhan Şirin, Batum'a Türk takımını desteklemek amacıyla arkadaşlarıyla plan yapıp gittiklerini belirterek, "Türk takımını desteklemek için gittik. Batum yakındı, plan yaptık, gittik. Biz oraya sabah gittik. Sabah meydanda Beşiktaşlı arkadaşlarla vakit geçirdik. Maça geçtik, her şey yolundaydı. İki 30-40'lı yaşlarda Beşiktaşlı arkadaş Filistin bayrağı açıyorlardı. O sırada tribüne 20-30 kadar polis indi. 20-30 polise diğer o iki arkadaşı korumak için Beşiktaşlı arkadaşlar müdahale ettiler. O sırada bir arbede yaşandı. Polis aniden, çok çabuk bir şekilde biber gazı sıkmaya başladı. Aşırı fazla kullandılar. Biz de bunları görünce kendi milletimize bu yapılıyor diye dayanamadık, koştuk. Tek amacımız da polisi tribünün dışına püskürtmekti. Zaten polis tribünden çekilince olaylar da kapandı, herkes maçına döndü" dedi.

"Olaylar Gürcü polisinin tutumundan ötürü çıktı"

Şirin, olayların Gürcü polisinin tutumundan kaynaklandığını belirterek, "Olaylar tamamen Gürcü polisinin iş bilmezliği diyelim. Tribünde biber gazı kullanılmaz. Biber gazını hemen çıkardılar. Beşiktaşlı taraftarların tek amacı kendi arkadaşlarına sahip çıkmaktı. Bir anda tribüne 20-30 kadar polis indi. Beşiktaşlılarla birlikte polisi tribünden çıkarınca zaten hiçbir olay kalmadı. Polis tribünün dışına gitti ve herkes maçına devam etti. Ben milli maç gözüyle gittim. Zaten yol boyu da Beşiktaşlı arkadaşlarla karşılaştık, böyle keyifli vakitler geçirdik. Meydanda sağ olsunlar bizi ağırladılar, birlikte kafelerde oturduk. Sonra da maça geçtik. Benim için tamamen milli maç gözüyle baktığım bir maçtı" dedi.

Karşı tribünde İsrail bayraklarının serbestçe açıldığını ancak Filistin bayrağına müdahale edildiğini dile getiren Oğuzhan Şirin, "Karşı tribünde İsrail'den gelenler vardı, az sayıda yaklaşık 300 kişi falan diyebilirim. Onlar rahat bir şekilde İsrail bayraklarını açmışlardı. Bizim tribünlerde de çok fazla değil, 3-4 Filistin bayrağı görünmesine rağmen polis her seferinde müdahale etti. Zaten kale arkasındaki o ilk müdahalede de olaylar çıktı. Arkadaşlarımızı almaya çalıştılar. Sonra Beşiktaşlı arkadaşlar onlara müdahale ettiler ve olaylar oradan çıktı. İsrail bayrağı serbestti, Filistin bayrağı yasaklı gibi davranılıyordu" şeklinde konuştu.

"Fotoğrafımın tişörtlere basılması çok güzel"

Fotoğrafının tişörtlere basıldığını Türkiye'ye döndükten sonra gördüğünü belirten Şirin, "Şaşırdım, Türkiye'ye gelince gördüm. Arkadaşlarım gönderdiler sağ olsunlar. Benim orada Gürcü polisiyle arbede sırasında çekilen bir fotoğrafım var. Onu paylaşıp üzerine de işte 'Özgür Filistin' yazısı yazıp simgeleştirmişler, sağ olsunlar. Zulme karşı mukavemet her zaman insana gurur verir. Akrabalarım hepsi aradılar sağ olsunlar. Annem, babam, benim için endişelenmişler. Onun dışında hep gurur duyduklarını söylediler. Ailem aynı şekilde, dayım falan hepsi gurur duyduğunu söyledi. Önümüzdeki Galatasaray - Beşiktaş maçı için inşallah dostane bir maç geçer. Gönlüm Galatasaray'dan yana. Umarım biz kazanırız ama umarım dostane bir maç olur. Biz yurt içinde birbirimizi yiyebiliriz ama yurt dışında hepimiz Türk milletiyiz. Hep birbirimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Eren Pullu: "O haksızlığa göz yummadık"

Oğuzhan Şirin'in yanında bulunan Fenerbahçe taraftarı Eren Pullu, olay sırasında yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ben normalde Fenerbahçeliyim. O gün tişörtle gelmiştim. Arkadaş 'Niye formayla gelmedin?' dedi. Ben de arabada bunu görünce Adana Demir forması giyeyim dedim. Normalde Erzurumluyum, Fenerbahçeliyim. Polis bir anda taşkınlık yapınca Oğuz'un koştuğunu gördüm. Ben de peşinden koştum. Bir anda kendimizi olayın içinde bulduk. Biz de arkadaşlarımızı savunmak istedik. İki arkadaşımız Filistin bayrağı açtı. Polis bir anda biber gazlarıyla saldırmaya başladı. Üstlerine falan atladılar, milleti almaya çalıştılar. Biz de oradan koştuk. Zaten orada diğer Beşiktaşlı arkadaşlar da polisi püskürtmeye çalışıyordu, biz de. Yapılanlar zorumuza gitti. Sonuçta orada bir haksızlık var, haksızlık için açılmış bir bayrak o. Biz de o haksızlığa göz yummadık. Yummamaya çalıştık en azından. Seremonide Beşiktaşlı futbolcuların el sıkmadığını gördük, hoşumuza gitti. Bence doğru olanı yaptılar"