Galatasaray 16 Genç Yıldız Transfer Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray 16 Genç Yıldız Transfer Etti

Galatasaray, altyapısına 16 genç oyuncu transfer ederek futbol geleceğine yatırım yapıyor.

11.02.2025 19:17
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Galatasaray, altyapısına farklı yaş kategorilerinde 16 ismi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aileleriyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen genç oyuncular, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, teknik direktör Okan Buruk ve A Takım futbolcularından Yunus Akgün'ün de yer aldığı törende sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın, Gebze Yenikentspor'dan 24 Şubat 2013 doğumlu Emir Aydın'ın yanı sıra Altınordu'dan transfer ettiği isimler şöyle:

Eren Topaloğlu - 01.06.2010

Kuzey Yıldız - 29.06.2010

Eymen Ayyıldız - 13.01.2011

Yağız Ünlen - 11.11.2011

Berat Bayraktar - 15.07.2011

Yusuf Bayram - 14.01.2011

Poyraz Kirişkuzu - 03.11.2011

Muhammet Burak Görgin - 04.08.2010

Yusuf Sivaslıoğlu - 13.3.2010

Mert Samed Selam - 19.05.2010

Doruk Kadiroğlu - 08.11.2010

Ahmet Poyraz Çakmak - 05.01.2011

Eren Kaya - 12.01.2008 (Profesyonel)

Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu - 15.03.2010

Cem Efe Eroğlu - 04.07.2009 (Profesyonel)

Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Emir Aydın, Altınordu, Futbol, Gebze, Yaşam, Spor, Son Dakika

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