Galatasaray 2000'lerde Avrupa'nın İkinci - Son Dakika
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Galatasaray 2000'lerde Avrupa'nın İkinci

Galatasaray, 2000'lerde Avrupa'nın en üst 10 liginde en çok şampiyonluk yaşayan takımlar arasında 2. sırada.

20.05.2025 12:12
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Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Bayern Münih zirvede

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

TakımÜlkeŞampiyonluk sayısı

Bayern MünihAlmanya19

GalatasarayTürkiye12

PortoPortekiz12

Barcelonaİspanya12

PSV EindhovenHollanda12

PSGFransa11

Juventusİtalya11

AnderlechtBelçika10

Real Madridİspanya9

AjaxHollanda9

Kaynak: AA

Bayern Münih, Galatasaray, Barcelona, Portekiz, İspanya, Futbol, Porto, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 2000'lerde Avrupa'nın İkinci - Son Dakika

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