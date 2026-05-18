Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı
18.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 77 puanla kapatarak üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 77 puan topladı ve üst üst 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti, Turkcell Süper Kupa'da ise finalde kaybetti.

2. kez üst üste 4. defa şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'de bu şampiyonluğuyla üst üste 4, toplamda da 26. kez ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla 1996-2000 yılları arasında yakaladığı başarıyı tekrarladı. Aslan böylece tarihinde 2. kez art arda 4 şampiyonluk kazandı.

77 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 77 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puan farkla sezonu tamamladı.

Evinde yenilmedi

Galatasaray, ligde RAMS Park'ta oynadığı müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 4 beraberlikle 43 puan topladı ve burada da ilk sırada yer aldı. Aslan evinde 46 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri evinde Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de yenilgileri deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan elde etti ve bu alanda 3. sırada kaldı. Aslan; bu maçlarda 31 gol kaydederken, kalesini 16 gole kapatamadı. Galatasaray; Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 77 kez havalandırmayı başardı. Aslan bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray iç sahadaki Trabzonspor, deplasmanda da Kocaelispor, Konyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerini gol atamadan tamamladı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, hücum performansının yanında savunmada da önemli işler çıkarttı. Sarı-kırmızılılar yaptığı 34 müsabakada kalesinde 30 gol gördü. Savunmadaki başarısından dolayı Aslan sezonu en az gol yiyen takım olarak tamamladı. Okan Buruk'un öğrencileri 12 maçta da kalesini gole kapadı.

Ligde 16 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'da ligde 16 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 15, Mauro Icardi 14, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane ve Yunus Akgün 7'şer, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3'er, Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2'şer, Kaan Ayhan, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Osimhen ve Icardi'den ligde 29 gol

Galatasaray'ın golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, attığı golle şampiyonlukta önemli rol oynadı. Osimhen 15 kez rakip fileleri havalandırırken, ligde takımının golcü futbolcusu oldu. Icardi de Nijeryalı futbolcuyu 14 golle takip etti.

Bu sezon en çok Osimhen attı

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda en çok golü ise Victor Osimhen kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 golüyle takımına Avrupa'da da önemli katkı veren Osimhen, lig ile birlikte toplamda 22 gol sevinci yaşadı. Nijeryalı futbolcunun ardından Mauro Icardi 16, Barış Alper Yılmaz 12 ve Yunus Akgün de 10 gol attı.

En çok Barış Alper Yılmaz forma giydi

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, takımda da en çok forma giyen futbolcu oldu. Barış, ligde 30, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Türkiye Kupası'nda 5 ve Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 49 karşılaşmada oynadı. Barış Alper'in ardından Mauro Icardi ile Roland Sallai 47'şer, Lucas Torreira 46, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı da 45'er kez sahada yer aldı.

6 futbolcu kırmızı kart gördü

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 6 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Roland Sallai ve Günay Güvenç ligde, Arda Ünyay da Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ayrıca Victor Osimhen 11, Davinson Sanchez ile Mario Lemina 10'ar ve Abdülkerim Bardakcı da 9 sarı kart gördü.

5 derbinin 1'ini kaybetti

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 5 derbi oynarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan ligde karşılaştığı sarı-lacivertlileri evinde yenerken, deplasmanda berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa finalinde de Kanarya'ya mağlup oldu. Galatasaray, siyah-beyazlılar ile evinde yenişmezken, deplasmandaki maçı ise kazandı.

Uğurcan Çakır, Muslera'nın yerini doldurdu

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'dan transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır gösterdiği performansla güven verdi. Çakır, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı. 30 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 25, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Süper Kupa'da 1 olmak üzere 38 müsabakada görev aldı. Deneyimli kaleci, bu maçlarda 42 gol yerken, 11 mücadelede ise kalesinde geçit vermedi.

Transferler

Galatasaray, ilk transfer döneminde kadrosuna önemli futbolcuları dahil etti ve iyi paralar harcadı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis ödeyerek rekor kırarken, Wilfried Singo'ya 30.7 milyon Euro, Uğurcan Çakır için de 27.5 milyon Euro verdi. Aslan bu dönemde ayrıca Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile sözleşme imzaladı.

İkinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna 5 futbolcu dahil eden Galatasaray; Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i bonservisiyle, Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı ise kiralık olarak aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, US Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu etabı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı. Son 16 turunda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızlılar, ilk müsabakayı evinde 5-2 kazanırken, rövanşta ise 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Son 16 turunda da Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 aldığı maçın rövanşında İngiltere'de 4-0 kaybetti ve Avrupa kupalarına veda etti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadı

Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bu turda evinde Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndan elendi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybetti

Bu sezon ilk defa 4 takımlı oynanan Süper Kupa'da Galatasaray yarı finalde Gaziantep'te Trabzonspor ile oynadı. Rakibini 4-1'lik skorla eleyen sarı-kırmızılılar finalde Fenerbahçe ile karşılaştı. Aslan finalde rakibine 2-0 kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!
Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Uğurcan Çakır’ın abisini şoke edecek karar Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a kötü haber Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe Satış listesine koyuldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:26
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı O anlar kamerada
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:15
Galatasaray’da Icardi için kader haftası
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:56
Kutlamalara damga vuran olay Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
07:41
TikTok rezaletleri bitmiyor Canlı yayın sırasında eşini darbetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
07:02
Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
06:29
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:38:20. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.