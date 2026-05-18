Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 77 puan topladı ve üst üst 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti, Turkcell Süper Kupa'da ise finalde kaybetti.

2. kez üst üste 4. defa şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'de bu şampiyonluğuyla üst üste 4, toplamda da 26. kez ligde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu başarısıyla 1996-2000 yılları arasında yakaladığı başarıyı tekrarladı. Aslan böylece tarihinde 2. kez art arda 4 şampiyonluk kazandı.

77 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 77 puan topladı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 3 puan farkla sezonu tamamladı.

Evinde yenilmedi

Galatasaray, ligde RAMS Park'ta oynadığı müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 4 beraberlikle 43 puan topladı ve burada da ilk sırada yer aldı. Aslan evinde 46 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri evinde Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Kocaelispor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'de yenilgileri deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan elde etti ve bu alanda 3. sırada kaldı. Aslan; bu maçlarda 31 gol kaydederken, kalesini 16 gole kapatamadı. Galatasaray; Kocaelispor, Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 77 kez havalandırmayı başardı. Aslan bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri oldu. Galatasaray iç sahadaki Trabzonspor, deplasmanda da Kocaelispor, Konyaspor ve Kasımpaşa mücadelelerini gol atamadan tamamladı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, hücum performansının yanında savunmada da önemli işler çıkarttı. Sarı-kırmızılılar yaptığı 34 müsabakada kalesinde 30 gol gördü. Savunmadaki başarısından dolayı Aslan sezonu en az gol yiyen takım olarak tamamladı. Okan Buruk'un öğrencileri 12 maçta da kalesini gole kapadı.

Ligde 16 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'da ligde 16 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 15, Mauro Icardi 14, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane ve Yunus Akgün 7'şer, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3'er, Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2'şer, Kaan Ayhan, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Osimhen ve Icardi'den ligde 29 gol

Galatasaray'ın golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, attığı golle şampiyonlukta önemli rol oynadı. Osimhen 15 kez rakip fileleri havalandırırken, ligde takımının golcü futbolcusu oldu. Icardi de Nijeryalı futbolcuyu 14 golle takip etti.

Bu sezon en çok Osimhen attı

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda en çok golü ise Victor Osimhen kaydetti. Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 golüyle takımına Avrupa'da da önemli katkı veren Osimhen, lig ile birlikte toplamda 22 gol sevinci yaşadı. Nijeryalı futbolcunun ardından Mauro Icardi 16, Barış Alper Yılmaz 12 ve Yunus Akgün de 10 gol attı.

En çok Barış Alper Yılmaz forma giydi

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, takımda da en çok forma giyen futbolcu oldu. Barış, ligde 30, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Türkiye Kupası'nda 5 ve Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 49 karşılaşmada oynadı. Barış Alper'in ardından Mauro Icardi ile Roland Sallai 47'şer, Lucas Torreira 46, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı da 45'er kez sahada yer aldı.

6 futbolcu kırmızı kart gördü

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 6 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Leroy Sane, Roland Sallai ve Günay Güvenç ligde, Arda Ünyay da Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ayrıca Victor Osimhen 11, Davinson Sanchez ile Mario Lemina 10'ar ve Abdülkerim Bardakcı da 9 sarı kart gördü.

5 derbinin 1'ini kaybetti

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 5 derbi oynarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan ligde karşılaştığı sarı-lacivertlileri evinde yenerken, deplasmanda berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa finalinde de Kanarya'ya mağlup oldu. Galatasaray, siyah-beyazlılar ile evinde yenişmezken, deplasmandaki maçı ise kazandı.

Uğurcan Çakır, Muslera'nın yerini doldurdu

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'dan transfer ettiği milli kaleci Uğurcan Çakır gösterdiği performansla güven verdi. Çakır, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kritik kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı. 30 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 25, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Süper Kupa'da 1 olmak üzere 38 müsabakada görev aldı. Deneyimli kaleci, bu maçlarda 42 gol yerken, 11 mücadelede ise kalesinde geçit vermedi.

Transferler

Galatasaray, ilk transfer döneminde kadrosuna önemli futbolcuları dahil etti ve iyi paralar harcadı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen için 75 milyon Euro bonservis ödeyerek rekor kırarken, Wilfried Singo'ya 30.7 milyon Euro, Uğurcan Çakır için de 27.5 milyon Euro verdi. Aslan bu dönemde ayrıca Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile sözleşme imzaladı.

İkinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna 5 futbolcu dahil eden Galatasaray; Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i bonservisiyle, Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla'yı ise kiralık olarak aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, US Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu etabı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 20. sırada tamamladı. Son 16 turunda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızlılar, ilk müsabakayı evinde 5-2 kazanırken, rövanşta ise 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Son 16 turunda da Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, İstanbul'da 1-0 aldığı maçın rövanşında İngiltere'de 4-0 kaybetti ve Avrupa kupalarına veda etti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadı

Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bu turda evinde Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndan elendi.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybetti

Bu sezon ilk defa 4 takımlı oynanan Süper Kupa'da Galatasaray yarı finalde Gaziantep'te Trabzonspor ile oynadı. Rakibini 4-1'lik skorla eleyen sarı-kırmızılılar finalde Fenerbahçe ile karşılaştı. Aslan finalde rakibine 2-0 kaybetti. - İSTANBUL