Nihat Kahveci, Galatasaray\'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi

Spor

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, temsilcimiz Galatasaray'ın Young Boys karşısında iki maçta da yenilerek elenmesinin ardından çok sert eleştirilerde bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcuları eleştiren Kahveci, "Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması. Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıdada gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı. Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn'den çok çok daha iyi oynadı" dedi.

"SAVUNULACAK TARAFI YOK"

Takımı sert eleştiren Kahveci, "Galatasaray'ı bu kadar kötü beklemiyordum. Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez. Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar. Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı. Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray'ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray'a yakıştıramadım."

"REAL MADRİD'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

Takım gönderemediğimiz için oldukça hayal kırıklığına uğradığını da dile getiren Kahveci, "250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz? Her sene Real Madrid'i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah'tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor. Artık Arda Güler'li Real Madrid'i destekleyeceğiz" şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.