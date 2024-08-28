Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi - Son Dakika
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Spor

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi

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Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Young Boys karşısında elenmesinin ardından futbolcuları ve transfer politikasını eleştirerek sert açıklamalarda bulundu. Kahveci, takımın performansını savunulamaz olarak nitelendirirken, Real Madrid'i desteklemeye başlayacaklarını söyledi.

28.08.2024 14:03
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Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, temsilcimiz Galatasaray'ın Young Boys karşısında iki maçta da yenilerek elenmesinin ardından çok sert eleştirilerde bulundu.

Sarı-kırmızılı futbolcuları eleştiren Kahveci, "Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması. Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıdada gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı. Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn'den çok çok daha iyi oynadı" dedi.

"SAVUNULACAK TARAFI YOK"

Takımı sert eleştiren Kahveci, "Galatasaray'ı bu kadar kötü beklemiyordum. Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez. Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar. Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı. Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray'ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray'a yakıştıramadım."

"REAL MADRİD'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

Takım gönderemediğimiz için oldukça hayal kırıklığına uğradığını da dile getiren Kahveci, "250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz? Her sene Real Madrid'i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah'tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor. Artık Arda Güler'li Real Madrid'i destekleyeceğiz" şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.

Nihat Kahveci, Galatasaray\'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi

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Son Dakika Spor Nihat Kahveci, Galatasaray'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: yahu nihat 5saray kim şampiyonlar ligi kim Allah aşkına 9 7 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı: Fenerle dalga geçmenin sonuçları bunlar işte.. geçmiş olsun gs 5 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Şampiyonlar ligine direkt katılım varsa fener katılır. 2 4 Yanıtla
  • Osman Kaymak: kaç para harcarsan harca kimi transfer edersen et takımda dinamizm yoksa taktiğin tekniğin yoksa 50 bin taraftarın önünde oynayacak ruhun onurun haysiyetin yoksa hiçbir şey yapamazsın elin oğlu gelir sazı çalar gider sende oynarsın 1 0 Yanıtla

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