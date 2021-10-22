Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek

Felipe Melo, futbolu Galatasaray'da bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok başarılı günler geçiren Brezilyalı futbolcu, ocakta yeniden formayı giyecek. Felipe Melo'nun menajeri Leo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve paylaşım yaptı.
Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı giyen Melo, Sneijder için fedakarlık yapmıştı. Melo, Sneijder'den sonra 3 numaraya geçti. 38 yaşındaki futbolcu, ocakta tekrar 10 numaralı formasını giyecek.
Melo ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu sözleşmesinin bitişiyle Fatih Terim'in ekibine katılacak. Melo futbol oynarken de teknik ekibe tavsiyelerini sunacak.
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