Spor Toto Süper Lig ekiplerindne Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a sattığı Edin Visca'nın boşluğunu çabuk doldurdu. Konyaspor'dan Serdar Gürler'le 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Serdar'ı kadrosuna katmayı çok istiyordu ancak futbolcunun tercihi Başakşehir'den yana oldu.
30 yaşındaki Serdar, bu sezon gösterdiği performansla adından hayli söz ettiriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol atıp, 6 da asist üretti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza - Son Dakika Spor