Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den Galatasaray'a gelmek için istekli olduğu öğrenildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.

63 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.