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Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika

Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

18.12.2021 14:05
Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Aslan'ı takibe alan Jovic'in, Real Madrid'le bağlarını koparmak üzere olduğu öğrenildi.

Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den Galatasaray'a gelmek için istekli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ı takibe alan dünyaca ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'ı takibe alan dünyaca ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.

Galatasaray'ı takibe alan dünyaca ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

63 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.

Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'a göz kırpmıştı! Ünlü golcü Jovic, Real Madrid'den ayrılıyor - Son Dakika
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