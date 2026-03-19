Osimhen\'de kritik gün

19.03.2026 15:39  Güncelleme: 15:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 kaybeden Galatasaray'da önemli oyuncuların sakatlıkları endişe yarattı. Osimhen kolunu kırarken, Noa Lang başarılı bir operasyon sonrası taburcu oldu. Nijeryalı futbolcu Osimhen'in durumu pazartesi günü yapılacak kontrollerle belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray'da takımın önemli isimleri de yaşadıkları sakatlıklarla oyuna devam edememişti.

OSIMHEN'İN DURUMU PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

İlk yarıda rakibiyle girdiği pozisyonda kolu kırılan Osimhen, mücadeleye devam edememişti. Eli alçıya alınan golcü futbolcu, Nijerya'ya ailesinin yanına gitti. Oyuncunun durumu pazartesi günü yapılacak kontrollerle belli olacak. Yapılacak kontrollerin ardından Osimhen'in ameliyat olup, olmayacağına karar verilecek.

LANG AMELİYATININ ARDINDAN TABURCU OLDU

Öte yandan ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve sağ baş parmağında ciddi bir kesik meydana gelen Noa Lang ise İngiltere'de başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyonun ardından taburcu edilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda'ya ailesinin yanına gidiyor.

TAKIMA 5 GÜN İZİN

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, milli ara nedeniyle takıma 5 gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta ortasında hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan emniyet müdürüne tahliye
Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı Dev operasyonda Mine Tozlu Biçer dahil 3 kişi tutuklandı
CHP’de bayramlaşma programı belli oldu CHP'de bayramlaşma programı belli oldu
ABD-İsrail saldırılarında Tahran’daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü
ABD’li Senatör Trump’a savaşı bitirme taktiği verdi ABD'li Senatör Trump'a savaşı bitirme taktiği verdi
İran vanaları kapattı, Irak’a gaz sevkiyatı tamamen durdu İran vanaları kapattı, Irak'a gaz sevkiyatı tamamen durdu
Savaş devam ederken Trump’tan kritik hamle Denizcilik yasasını askıya aldı Savaş devam ederken Trump'tan kritik hamle! Denizcilik yasasını askıya aldı
Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı Çığlıkları caddeyi inletti Önce darbetti, asıl dehşeti ise sonra yaşattı! Çığlıkları caddeyi inletti
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu

15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
14:40
ABD’nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
ABD'nin kalbinde gizemli İHA alarmı: İki bakanın üzerinde süzüldüler
14:03
İran’dan ABD ve İsrail’e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
13:49
ABD’den İran’ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
13:34
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
13:29
İstanbul’a 3 uyarı birden Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
İstanbul'a 3 uyarı birden! Arefe başlayıp bayrama kadar sürecek
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
13:06
İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
12:01
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
11:50
12 ülkeden İran’a çağrı Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 15:55:44.
