Galatasaray'a piyango vurdu - Son Dakika
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Galatasaray'a piyango vurdu

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Galatasaray, sezon başında kadroda düşünmediği ve kiralık olarak takımdan gönderdiği Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'den hatrı sayılır bir gelir elde etmek üzere. Atalanta'nın yolunu tutan İtalyan yıldızın 15.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonun devre girmesine 4 maç kaldı. Werder Bremen ise Köhn'ün 5.1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

21.12.2024 16:23
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Trendyol Süper Lig'in lideri olan ve Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun bir kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara sezon başında takımdan ayrılan Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'ün kulüplerinden müjdeli haber geldi.

ZANIOLO'NUN OPSİYONUN DEVRE GİRMESİ AN MESELESİ

İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralanan Zaniolo'nun 15.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun tamamlanmasına çok az kaldı. Şu ana kadar 16 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun 20 maça ulaşması gerekiyor. 2023'te 15 milyon euroya alınan İtalyan yıldız, geçen sezon Aston Villa'ya 7 milyon euroya kiralandı. Atalanta'dan da 6.4 milyon euro kiralama bedeli alındı.

Galatasaray'a piyango vurdu
Nicolo Zaniolo

KÖHN'DEN DE KAR EDİLECEK

Öte yandan Derrick Köhn de sergilediği performansla Werder Bremen'deki yerini kalıcı hale getirdi. Alman kulübü, 25 yaşındaki sol bekin 5.1 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğünü Galatasaray'a iletti. Köhn, geçen sezon devre arasında 3.35 milyon euro'ya alınmıştı.

Galatasaray'a piyango vurdu
Derrick Köhn

TOPLAMDA 20 MİLYON EURO KAZANDIRACAKLAR

Sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn'den gelmesine kesin gözüyle bakılan bonservis ücretleri sayesinde 20 milyon euroyu aşacak bir parayı kasasına koyacak. Bu gelen paranın sezon başında kiralanan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasına büyük katkı sağlayacak.

Galatasaray\'a piyango vurdu

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Son Dakika Spor Galatasaray'a piyango vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY HEPINIZE TEK TEK VURUYOR, VURDUKÇA DAHA DA İSTİYORUM DIYOR 8TAŞ VE 7FEVEV EZIKLERI. FEROS A DA HERKES VURUYOR 9 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saraya önce BEŞİKTAŞ vurur bu hiç değişmez 7 15 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    Ali koç sayesinde fener artık Anadolu kulübü gibi oldu. Gs sponsora sponsor demiyor artık 7 4 Yanıtla
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