Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak

Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 40. kez karşılaşacak. Galatasaray, liderlik koltuğunda bulunurken Adana Demirspor ise 11. sırada yer alıyor. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı bir performans sergiliyor ve son 21 lig maçını kaybetmedi. Ayrıca, Galatasaray ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Mauro Icardi ise son haftalarda etkili bir performans sergiliyor. Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi durumunda üst üste kazanma rekorunu geçecek.

25.04.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 40. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 90 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 41 puanla 11. sırada yer alıyor.

Haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde başlayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde farkı 7'ye çıkarmak istiyor.

40. randevu

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 64 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 39 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile oynadı ve 4-0 yendi.

Son 21 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 21 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 14 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 33 maçta kalesinde 21 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, müsabakaların 17'sinde ise kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi'den son haftaları boş geçmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 29 maçta görev alan Icardi, 20 gol kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Sarı-kırmızılılar rekor için sahada

Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi durumunda kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçecek. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle tamamlanmıştı.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada İstanbul'da oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile Hikmet Karaman 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Çaykur Rizepor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Karaman da Kayserispor, Kayseri Erciyespor ve Rizespor'un başındaydı. İki teknik direktör de 2'şer galibiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Mauro Icardi, Galatasaray, Trendyol, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:46 İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 O artık 15 yaşında koca delikanlı İşte filozof Atakan’ın son hali O artık 15 yaşında koca delikanlı! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 12:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement