Galatasaray, Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile ligde 40. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 90 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda topladığı 41 puanla 11. sırada yer alıyor.

Haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde başlayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesinde farkı 7'ye çıkarmak istiyor.

40. randevu

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 64 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 39 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile oynadı ve 4-0 yendi.

Son 21 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 21 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 14 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 33 maçta kalesinde 21 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, müsabakaların 17'sinde ise kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi'den son haftaları boş geçmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 29 maçta görev alan Icardi, 20 gol kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Sarı-kırmızılılar rekor için sahada

Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi durumunda kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçecek. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle tamamlanmıştı.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada İstanbul'da oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk ile Hikmet Karaman 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Çaykur Rizepor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Karaman da Kayserispor, Kayseri Erciyespor ve Rizespor'un başındaydı. İki teknik direktör de 2'şer galibiyet aldı. - İSTANBUL