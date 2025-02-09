Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Tatil Edildi

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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip 33'üncü dakikada sahadan çekildi, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır da mücadeleyi tatil etti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Cuesta, Jelert, Mertens, Sara, Sallai, Ahmed Kutucu, Osimhen ve Morata ile sahada yer aldı. Konuk ekip Adana Demirspor ise; Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, Alioui ve Aimbetov ilk 11'iyle çıktı.

Mücadele hızlı başladı. Galatasaray henüz 11'inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mertens, Semih Güler'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi. 12'nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Galatasaray, 26'ncı dakikada ceza sahası içinde Sallai ile gole çok yaklaştı. Aynı dakika içerisinde sarı-kırmızılar, bu kez Osimhen ile etkili geldi fakat kaleci Deniz Dönmezer geçit vermedi. 33'üncü dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği statta yapılan anons sonrası kesinleşirken, mücadelenin hakem kararıyla tatil edildiği ifade edildi.

CARLOS CUESTA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı bir diğer oyuncu Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı taraftarların önünde görücüye çıktı. Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Adana Demirspor maçıyla çıktı. Cuesta, savunmasıyla da günün etkili isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY'DA 6 OYUNCU EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan mahrum çıktı. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanı sıra Gaziantep FK mücadelesinde gördükleri kart sebebiyle cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, bu maçta forma giymeyen isimler oldu.

ALVARO MORATA İLK KEZ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızıların İtalya Serie A ekibi Milan'dan transfer ettiği Alvaro Morata, RAMS Park'ta ilk maçına Adana Demirspor mücadelesiyle çıktı. Sarı-kırmızılı formayla ilk iki maçını Gaziantep FK ve Boluspor deplasmanlarında oynayan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı taraftarların önünde ilk kez sahne aldı. Süper Lig'de bir maçta ilk kez 11'de yer alan Morata, karşılaşmanın 12'nci dakikasında penaltıdan da bir gol kaydetti. Alvaro Morata, Ziraat Türkiye Kupası ikinci turda Boluspor filelerine de bir gol atmıştı.

MARIO LEMINA YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı Mario Lemina, Adana Demirspor maçında yedek soyundu. 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı terleten Gabonlu orta saha, son lig maçına 28 Haziran 2020'de Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde çıkmıştı.

TFF ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray - Adana Demirspor mücadelesiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde verecek. Adana Demirspor'un hükmen yenik sayılması durumunda bu mücadelede çıkan kartlar ve goller geçersiz sayılacak. TFF'nin alacağı karar doğrultusunda Adana Demirspor, 3 puan silme cezası alabilir.