Galatasaray, Adana Demirspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor'u Konuk Ediyor

Galatasaray, Adana Demirspor\'u Konuk Ediyor

Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, son sıradaki Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Maçta gözler, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Alvaro Morata'nın performansında olacak. Galatasaray'da 4 futbolcu ceza nedeniyle oynayamayacak.

08.02.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
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SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet ve 3 beraberlikle topladığı 57 puanla ligde lider olarak bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonrası aldığı 5 puanla son sırada yer alıyor. Lider ve lig sonuncusunun karşı karşıya geleceği maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42'NCİ MAÇ

İki takım bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 23 kez galip gelirken, Adana Demirspor 9 kez kazanmayı başardı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Aslan'ın 72 golüne, Adana ekibi 33 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

OSİMHEN'DEN LİGDE 12 GOL

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 12 golle takımını sırtlıyor.

4 FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24'üncü hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç yer alacak. Yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıkacak. Diğer yeni transferler Carlos Cuesta ve Mario Lemina ise görev almaları durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Lemina 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.

MUHTEMEL 11

Günay Güvenç- Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Alvaro Morata, Victor Osimhen

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

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