İKİ TAKIM ARASINDAKİ 42'NCİ MAÇ
İki takım bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 23 kez galip gelirken, Adana Demirspor 9 kez kazanmayı başardı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Aslan'ın 72 golüne, Adana ekibi 33 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.
OSİMHEN'DEN LİGDE 12 GOL
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 54 kez rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda Fenerbahçe'den sonra en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı 12 golle takımını sırtlıyor.
4 FUTBOLCU CEZALI
Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24'üncü hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç yer alacak. Yeni transfer İspanyol futbolcu Alvaro Morata ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıkacak. Diğer yeni transferler Carlos Cuesta ve Mario Lemina ise görev almaları durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Lemina 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giymişti.
MUHTEMEL 11
Günay Güvenç- Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Alvaro Morata, Victor Osimhen
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Adana Demirspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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