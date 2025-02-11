Galatasaray, genç oyuncu Arda Ünyay ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray, MKE Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır" denildi.
Arda, Ankara ekibinde bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maçta görev yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Arda Ünyay ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?