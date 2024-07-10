Galatasaray, Avusturya\'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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