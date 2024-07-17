Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya 'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Galatasaray , günü çift antrenman ile geçirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ardından Slovakya 1'inci Ligi ekiplerinden Trencin ile TSİ 20.30'da oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.