Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çift antrenman yapan futbolcular, kuvvet ve koşu çalışması ile pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenman ve Trencin ile oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.

17.07.2024 23:36
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdüren Galatasaray, günü çift antrenman ile geçirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ardından Slovakya 1'inci Ligi ekiplerinden Trencin ile TSİ 20.30'da oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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