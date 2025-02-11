Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya'da başladı. Antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmayla sürdü. Yeni transfer Frankowski takım ile ilk antrenmanına çıktı.

11.02.2025 19:45  Güncelleme: 19:48
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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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