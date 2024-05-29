Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldıza kavuşmak için mücadele edeceklerini söyledi - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldıza kavuşmak için mücadele edeceklerini söyledi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldıza kavuşmak için mücadele edeceklerini söyledi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camia ve taraftarların desteklerine vurgu yaparak, gelecek sezon için 5. yıldıza kavuşmayı hedeflediklerini belirtti. Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabirlerini ziyaret ederek dualar okuduklarını ve Türk futbolunun bu efsanelerin izinden gitmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca, futboldaki gergin ortamın oluşmaması ve adaletin hakim olduğu bir lig temennisinde bulundu.

29.05.2024 14:34
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camia ve taraftarların gösterdikleri destekler vurgu yaparak, "İnşallah sezon sonunda 5. yıldıza kavuşacağız. Herkes bu sene için bayraklarını çıkarsın, gelecek sene için de bayraklarını hazırlasınlar" dedi.

Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törenin ardından sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy'deki kabrine ziyaret gerçekleştirildi ve dualar edildi. Ziyarete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan ve kurul üyeleri yer aldı.

Daha sonra da Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine gidilip, dualar okundu.

"İnşallah sezon sonunda 5. yıldıza kavuşacağız"

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, önemli bir gün olduğunu belirterek, "29 Mayıs 1453'te cihan fatihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih günü. Kendisini rahmetle anıyorum. Aynı günde biz mazbatamızı aldık. İstanbul takımı olarak da bunun böyle denk gelmesi bizi çok memnun etmiştir. Mazbata töreninden sonra kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey'in mezarını ziyaret ettik. Bundan sonra Galatasaray Lisesi'nde toplantımızı yapacağız. Süleyman Seba ağabeyimizi de her geldiğimizde ziyaret ediyoruz. Ruhu şad olsun. İki efsane futbol adamı, Türkiye'de futbolun sevilmesine, gelişmesine önderlik etmiş iki büyüğümüz, ikisine de Allah rahmet eylesin. Bundan sonra da Ali Sami Yen ve Süleyman Seba Bey'in çizdiği yolda Türk futbolunun gitmesi, yürümesi, onların neler yaptığının örnek alınmasını özellikle istiyoruz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezon hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla beraber 5. yıldız için savaşacağız. Sadece futbol değil, amatör şubelerde de bu sene çıtamızı daha yukarılara çıkarmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seçimde, dünya markası olmuş kulübü yönetmek için bize teveccüh gösteren üyelere, Galatasaray'dan desteklerinin esirgemeyen büyük taraftarıma ve Galatasaray'ı seven herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene aynı desteği devam ettirdiğimiz takdirde inşallah sezon sonunda 5. yıldıza kavuşacağız. Herkes bu sene için bayraklarını çıkarsın, gelecek sene için de bayraklarını hazırlasınlar" diye konuştu.

Süleyman Seba'nın ziyaret edilmesinin hatırlatılması üzerine Özbek, "İki Türk sporuna hizmet etmiş iki büyüğümüz, onlar olmasaydı bugün Türk sporu belki bugünlerini göremeyecekti. Bizim ziyaretimiz, spora hizmet etmiş iki büyüğümüzü ziyaret edip, Fatiha okumak, onları anmak bizim spora hizmet veren kişilerin birinci görevidir. Futboldaki dostluğun oluşması herkesi memnun eder. İnşallah bu sene özellikle futboldaki gergin ortam olmaz. Adaletin, hakkaniyetin hakim olduğu lig bekliyoruz. Bütün takımları, başkanları bu şekilde davranmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldıza kavuşmak için mücadele edeceklerini söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5. yıldıza kavuşmak için mücadele edeceklerini söyledi - Son Dakika
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