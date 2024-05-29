Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın Mezarını Ziyaret Etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba\'nın Mezarını Ziyaret Etti

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Süleyman Seba'nın mezarına da çiçek bırakıldı. Özbek, yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediklerini belirtti ve Türk futbolunun efsane isimlerinin izinden gitmeyi istediklerini söyledi.

29.05.2024 14:27
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılan olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile kurulları, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

Ziyarette Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, başkan Dursun Özbek ile kurullarda yer alan üyeler yer aldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki Ali Sami Yen'in kabrine giden Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, edilen duaların ardından Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrine de çiçek bıraktı.

Kulübün gelenekleri gereği ilk olarak Ali Sami Yen'in kabrine geldiklerini hatırlatan Özbek, "Çok önemli bir gün. Mazbata törenimiz, 29 Mayıs 1453'te cihan fatihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin yıl dönümü. Öncelikle bu günü kutluyorum ve kendisini rahmetle anıyorum. Aynı günde biz mazbatamızı aldık. Bir İstanbul takımı olarak da bunun böyle denk gelmesi bizi çok memnun etmiştir. Kulübümüzün ananeleri gereği kurucumuz ve 1 numaralı üyemiz Ali Sami Yen Bey'in mezarını ziyaret ediyoruz. Bu ritüelimiz bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra da Galatasaray Lisesi'nde ilk yönetim toplantımızı yapacağız. Her geldiğimizde Süleyman Seba abimizi de ziyaret ediyoruz. İki efsanevi futbol adamı, Türkiye'de futbolun sevilmesine, yerleşmesine ve futbolun gelişmesine önderlik etmiş iki büyüğümüz. İkisine de Allah rahmet eylesin. Bundan sonra da gerek Ali Sami Yen Bey gerekse Süleyman Seba'nın çizdiği yolda Türk futbolunun gitmesini, onların örnek alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İnşallah sezon sonunda 5. yıldıza ulaşacağız"

Dursun Özbek, iki sezon üst üste mutlu sona ulaştıkları Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Ligde 25. kez şampiyon olarak 5. yıldızı takmayı hedeflediklerini aktaran Özbek, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezon da hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla beraber bu 5 yıldız için savaşacağız. Sadece futbol değil amatör şubelerde de bu sene çıtamızı daha yukarılara çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Seçimde bu büyük dünya markası kulübü yönetmek için teveccüh gösteren genel kurul üyelerine, Galatasaray'dan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük taraftarıma ve Galatasaray'ı seven herkese teşekkür ediyorum. Bu sezon aynı destek devam ettiği sürece inşallah sezon sonunda 5. yıldıza ulaşacağız. Herkes şimdiden gelecek sene için bayrakları hazırlasın." ifadelerini kullandı.

"Her sene Galatasaray yönetimleri Ali Sami Yen'in yanı sıra Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret ediyor. Bu bir dostluk eli mi?" şeklindeki soru üzerine başkan Özbek, "Bunun bir maksadı yok. Türk sporuna, futboluna hizmet etmiş iki büyüğümüz. Onlar olmasaydı bugün Türk sporu belki bugünlerini göremeyecek. Bizim amacımız spora hizmet etmiş iki büyüğümüzü ziyaret edip, onların ruhuna bir Fatiha okumak, onları anmak. Bunu bir maksada yorumlamak doğru değil. Elbetteki Türk sporunda, özellikle futbolda dostluğun oluşması herkesi memnun eder. İnşallah bu sene özellikle futboldaki gergin ortam olmaz. Adaletin ve hakkaniyetin hakim olduğu bir lig bekliyoruz. Onun için de bütün kulüp başkanlarını bu şekilde davranmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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