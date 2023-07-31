Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti

31.07.2023 14:45

Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını istediğini belirtti. Özbek, Bakü'deki ilgi ve alakanın Türkiye'dekinden farklı olmadığını ve orada oynanacak finalin çok şık olacağını ifade etti. TFF'nin vereceği karara saygı duyacaklarını söyleyen Özbek, ilgili kişilerle temas kuracaklarını da açıkladı. Süper Kupa finali, 2023-24 sezonunun devre arasında oynanacak.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti.

"BAKÜ'DE OYNANSA İYİ OLUR"

Finalin Bakü'de oynanmasıni isteyen başkan, "Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittiğimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız" dedi.

DEVRE ARASI OYNANACAK

TFF, Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe ve lig şampiyonu Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yoğun Avrupa fikstürü sebebiyle 2023-24 sezonunun devre arasında oynanacağını açıklamıştı.

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Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti - Son Dakika
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