Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti

Süper Lig devi Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanmasını talep etti.

"BAKÜ'DE OYNANSA İYİ OLUR"

Finalin Bakü'de oynanmasıni isteyen başkan, "Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittiğimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız" dedi.

DEVRE ARASI OYNANACAK

TFF, Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe ve lig şampiyonu Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin yoğun Avrupa fikstürü sebebiyle 2023-24 sezonunun devre arasında oynanacağını açıklamıştı.