Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Tüpraş Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.
Hafta arasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında rotasyon yapan Okan Buruk, derbide ideal 11'ini sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, ligin 27. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile yapılan maçın başlangıç kadrosuna göre kadroda tek değişikliğe gitti.
Buruk, Brezilyalı santrfor Vinicius'u yedeğe çekerken, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Mauro Icardi'ye formayı teslim etti.
Icardi, 2 maç sonra 11'de
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 resmi maçın ardından sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında süre alan Icardi, ligdeki Antalyaspor karşılaşmasını cezası, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük mücadelesini ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
Beş oyuncu kadroda yok
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 5 önemli futbolcusundan yararlanamadı.
Sarı-kırmızılılarda Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ile Abdülkerim Bardakcı kadroya alınmadı.
Zaha ve Abdülkerim'in ağrılarından dolayı riske edilmediği, Oliveira'nın ise teknik ekibin kararıyla kadroya alınmadığı bildirildi
Yedeklerin yarısı genç
Galatasaray yedek kulübesindeki 10 futbolcunun 5'i gençlerden oluştu.
Beş önemli eksiğin olduğu sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Eyüp Aydın, Hamza ve Efe Akman kardeşler, Baran Demiroğlu ile Ali Yeşilyurt gibi gençler görev bekledi.
İki bine yakın taraftar deplasman tribününde
Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, Dolmabahçe'ye gelerek takımlarını tribünde destekledi.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği derbiye, 1914 Galatasaray taraftarı alındı. Öğle saatlerinde Taksim'de Gezi Parkı'nda bir araya gelen taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada getirildi.
Maçtan yaklaşık 3 saat önce tribündeki yerlerini alan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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