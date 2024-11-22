Galatasaray Bodrum\'a Geldi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İstanbul'dan uçakla kente gelen ve taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı kafile, konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ayrıldı.

Galatasaraylı oyuncu Victor Osimhen kendisine yoğun ilgi gösteren taraflara üçlü çektirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da taraftarları selamladı.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.