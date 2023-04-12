Galatasaray büyük düşünüyor! Erden Timur'dan çok ses getirecek proje: Bu kulüpleri ya alacağız ya ortak olacağız

Galatasaray'da Divan Kurulu nisan ayı toplantısı statta gerçekleşti. TFF'deki toplantıya katılan Başkan Dursun Özbek'in olmadığı Divan Kurulu'nda Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur projeleri anlattı. Timur, Galatasaray Futbol Altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi ile ilgili bir sunum yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İLK 10'A GİRMELİ"

Genç yetenekleri getirmekte yaşanan problemleri anlatan Timur, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Timur, "Türkiye Ligi'nin değerini artırmak için neler yapılabileceğini konuşuyoruz ama Galatasaray'ı da bu konuda ayrıştırmamız gerek. Galatasaray yarışmacı bir kulüp ama genel stratejimiz, dünyanın sayılı geliştirici kulüplerinden biri haline gelmek. Amacımız burada da ilk 10'da olmak. Ancak bunu mevcut gelirlerle veya Türkiye'deki potansiyelimizi geliştirerek yapabilmemiz için Türkiye ekonomisinin de ilk 10'a girmesi gerekiyor. Altyapıda ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak bunu ekonomik başarıya çevirebiliriz" şeklinde konuştu.

"YILDA 2 OYUNCU ÇIKMASI LAZIM"

Altyapıdaki sporcuların sayısının artacağını, pilot kulüplerin olacağını belirten Timur, "Uluslararası altyapı başarısı bundan 10 yıl önce 2 yılda 1 oyuncuyu A takıma çıkarmaktı. Şimdi artık yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor. Bu aslında bir matematik ve sayı oyunu. 20 kişilik taban 200'e çıkarıp, bunun içinden 20 kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim amacımız bu. Geliştireceğimiz veya A takıma sokacağımız 20 kişiyi bulmak için en temel sıkıntı uzun atlama durumu. Yetenekli ve Galatasaray seviyesinde olmayan oyuncunun birkaç sene deneyim kazanması ve süre alması gerekiyor. Hem 20 potansiyeli 200'e artıracağız hem de Galatasaray'ın farklı altyapı kulüpleri ve bu futbolcuları oynatacak diğer kulüplerimiz olacak" diye konuştu.

"YA SATIN ALACAĞIZ YA ORTAK OLACAĞIZ"

Dünyadan pek çok kulüple anlaşma yapılacağını söyleyen Timur, "Genç futbolcuların A takım potansiyel süresini artırmamız gerekiyor. Belçika ve Almanya'da takımlarımız olacak. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız her bölgede takımlarımız olacak. Ya kulüpleri satın alacağız ya ortak olacağız ya iş birliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız. Almanya'da önemli bir potansiyel var. Altyapı kulüpleriyle anlaşacağız. Bu ülkelerde A takımlarımız ve bunların altyapılarının dışında farklı altyapı takımlarımızın da olması gerekiyor. A takımları, 20 kişiyi oynatabilmek için, altyapı takımlarını da 200'ü bulabilmek için oluşturuyoruz. Buna hemen başladık. Bu sene 2-3 ayrı ligde takımımız olacak. Altyapı anlaşmasını da başlattık. Önümüzdeki yıl kendi altyapımız dışında başka altyapılardan da oyuncular yetişmeye başlayacak. Önceliğimiz Avrupa'ydı ama opsiyon gelince Güney Amerika'dan başladık. Önümüzdeki yıl Avrupa'daki organizasyonumuzun ilk kısmını tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.