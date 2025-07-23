Galatasaray, Cagliari'yi 3-1 Yendi

YENİ sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avusturya'daki son maçında İtalya ekibi Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan son şampiyon Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalya ekibi Cagliari ile karşı karşıya geldi. Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çaldı. Sebastian Gishamer'in yardımcılıklarını ise Santino Schreiner ile Mario Diesenberger üstlendi.

Karşılaşmaya Galatasaray; " Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Galatasaray etkili olsa da 16'ncı dakikada Michel Adopo'nun golüne engel olamadı: 0-1. Bu gole Galatasaray 3 dakika sonra Roland Sallai'nin ceza sahası içinden attığı golle karşılık verdi: 1-1. Etkisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 30'uncu dakikada da Barış Alper Yılmaz'ın kale önünden vuruşuyla öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Galatasaray, 58'inci dakikada duran toptan Arda Ünyay'ın kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Avusturya kampını yenilgisiz tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu gece İstanbul'a dönecek.