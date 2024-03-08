Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında kadroda tek değişiklik yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre kadroda zorunlu tek değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre sadece 1 değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Davinson Sanchez'in yerine Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Berkan, stoper oynadı

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusunu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sol stoperde sahaya sürdü.

Ziyech, 2024'te ilk kez kadroda

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu yıl ilk kez maç kadrosuna girdi.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinde süre alan Ziyech, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ziyech, turnuvadan sakat döndü.

Tecrübeli hücum oyuncusu, bu sürede 11 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 resmi maçta kadroya giremedi.

Muslera, ligde 4. kez "dalya" dedi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 400. kez bir Süper Lig maçında giydi.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transfer olan tecrübeli file bekçisi, takımdaki 13. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 400. maçına çıktı.

Muslera, Galatasaray'da resmi kulvarlarda toplam maç sayısını da 498'e yükseltti.

Icardi, yeni saç rengiyle dikkati çekti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşmada yeni imajıyla mücadele etti.

Geçen sezon saçını sarıya boyatmasının ardından birçok taraftarı etkileyen Icardi, Çaykur Rizespor maçı öncesinde imaj değişikliğine gitti.

Saçını pembeye boyatan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medyada hayat arkadaşı Wanda Nara ile fotoğraf paylaşan Icardi, Çaykur Rizespor maçında da yeni tarzıyla görev yaptı.

Galatasaray'dan Kadınlar Günü mesajı

Sarı-kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı.

Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı.

Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.

Taraftarlar da tribünde "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ve "Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın bir gün değil her gün yanındayız" yazılı pankart açtı.