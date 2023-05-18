Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson ikilisinden üstün performans!

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Orta sahada Oliveira ve Torreira, hücumda Kerem ile Icardi'nin yakaladığı uyumla rakiplerine büyük baskı kuran Galatasaray, Abdülkerim-Nelsson ikilisiyle de savunmada etten bir duvar ördü. 31 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Aslan, bu alanda da zirveye oturdu.

ABDÜLKERİM'DEN BÜYÜK KATKI

Bu sezon Marcao'nun yerini alıp, Nelsson'un partneri olan Abdülkerim savunmada ve pas dağıtımında gösterdiği performansla Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri oldu. Başarılı savunmacı, Nelsson'la birlikte istatistiklere de damga vurdu.

YÜZDE 91.6'LIK ORAN

Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi, ligdeki son 2 maçta kendi yarı sahasında girdikleri toplam 48 ikili mücadelenin 44'ünü kazanarak %91.6'lık başarı oranına ulaştı. Galatasaray savunma hattı, Başakşehir maçında gösterdiği performansla mest etti. 4 futbolcu, 30 hava topu mücadelesinin 30'unu da kazanmayı başardı. Nelsson, Boey ve Abdülkerim 9/9, Kazımcan 3/3'lük oran yakaladı.