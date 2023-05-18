Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson ikilisinden üstün performans! - Son Dakika
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Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson ikilisinden üstün performans!

18.05.2023 15:01

Galatasaray'ın savunmadaki ikilisi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, ligdeki son 2 maçta girdikleri toplam 48 ikili mücadelenin 44'ünü kazanarak yüzde 91.6'lık başarı oranına ulaştı. Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, bu alanda da zirveyi kimselere bırakmadı.

Orta sahada Oliveira ve Torreira, hücumda Kerem ile Icardi'nin yakaladığı uyumla rakiplerine büyük baskı kuran Galatasaray, Abdülkerim-Nelsson ikilisiyle de savunmada etten bir duvar ördü. 31 maçın 14'ünde kalesini gole kapatan Aslan, bu alanda da zirveye oturdu.

ABDÜLKERİM'DEN BÜYÜK KATKI

Bu sezon Marcao'nun yerini alıp, Nelsson'un partneri olan Abdülkerim savunmada ve pas dağıtımında gösterdiği performansla Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri oldu. Başarılı savunmacı, Nelsson'la birlikte istatistiklere de damga vurdu.

Galatasaray'da etten duvar! Abdülkerim ve Nelsson'dan parmak ısırtan performans

YÜZDE 91.6'LIK ORAN

Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisi, ligdeki son 2 maçta kendi yarı sahasında girdikleri toplam 48 ikili mücadelenin 44'ünü kazanarak %91.6'lık başarı oranına ulaştı. Galatasaray savunma hattı, Başakşehir maçında gösterdiği performansla mest etti. 4 futbolcu, 30 hava topu mücadelesinin 30'unu da kazanmayı başardı. Nelsson, Boey ve Abdülkerim 9/9, Kazımcan 3/3'lük oran yakaladı.

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Galatasaray'da etten duvar! Abdülkerim ve Nelsson'dan parmak ısırtan performans Galatasaray'da etten duvar! Abdülkerim ve Nelsson'dan parmak ısırtan performans

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson ikilisinden üstün performans! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Abdülkerim ve Nelsson ikilisinden üstün performans! - Son Dakika
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