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Galatasaray'da Antalya kampı devam etti - Son Dakika

Galatasaray'da Antalya kampı devam etti

03.02.2022 18:36
Galatasaray'da Antalya kampı devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanya spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Antalya Lara'da hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, her iki çalışmayı da kamp yaptığı otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklı yapıldı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı.


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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Antalya kampı devam etti - Son Dakika Spor


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