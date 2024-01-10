Galatasaray\'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Süper Lig devi Galatasaray'da çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor maçında riske edilmeyecek.
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Kaya Temel'in haberine göre, antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor maçında riske edilmeyecek. Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.
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