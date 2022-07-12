Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...

Hepsi oğlunun telefonundan çıktı! Bu fotoğraflar Joe Biden'ı bitirir

TOKİ, 24 ilde ucuz konut satacak! Fiyatlar 163 bin TL'den başlıyor, işte başvuru şartları

Bahçeli'nin poz verdiği harita, Yunanistan'dan sonra bir ülkeyi daha rahatsız etti

Sezaryen için narkoz verdiği hamile kadına sedyede tecavüz eden doktor tutuklandı

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert müdahale tartışması yaşayan Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Ardından bu ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

MARCAO İLE DE KAVGA ETMİŞTİ

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılıp Sevilla'nın yolunu tutan Marcao ile de kavga etmişti. Maç sırasında olan bu kavgada Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı ve kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.