Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı... - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...

12.07.2022 16:13

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt birbirine girdi. Kavganın sebebinin ise antrenman esnasında yapılan sert müdahale olduğu öğrenildi. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı. Aktürkoğlu, geçtiğimiz Kasım ayında da Marcao ile de kavga etmişti.

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert müdahale tartışması yaşayan Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

KEREM SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Ardından bu ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

MARCAO İLE DE KAVGA ETMİŞTİ

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılıp Sevilla'nın yolunu tutan Marcao ile de kavga etmişti. Maç sırasında olan bu kavgada Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı ve kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi
YORUMLAR
500
Van'da intihar girişimi polisin ikna sonucu engellendi Van'da intihar girişimi polisin ikna sonucu engellendi

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, kavga, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı... - Son Dakika


Son Dakika
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oülu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
15:43 TOKİ, 24 ilde bütçeye uygun konutları satışa çıkarıyor! Fiyatlarsa sudan ucuz...
15:39 Kanser tedavisi gören Alman futbolcu Baumgartl son durumunu paylaştı: Sahalara geri dönüş için kafamda bir tarih var
15:13 Kavga eden kadın altına kaçırdı, mağazadaki müşteriler durdukları yerden olanları izledi
15:05 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in oynadığı roman havası gündem oldu! 44 yaşındaki Öztel'in kıvraklığı dikkat çekti
15:04 Bayern Münih'ten ayrıla milli futbolcumuz Kenan Yıldız Juventus'a imzayı attı
15:02 İnsanlığın sonu mu geliyor? Marbug virüsü, yakalandıktan 9 gün sonra kan kaybından öldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 16:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement