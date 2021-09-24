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Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek - Son Dakika

Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek

24.09.2021 16:51

Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından Fatih Terim, faturayı 3 futbolcuya kesti. Deneyimli hoca, sarı-kırmızılı takımda en çok eleştiri alan isimlerden Yedlin, Mustafa Muhamed ve Feghouli'ye ligin devre arasına kadar zorunlu olmadıkça forma giydirmeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu performans tepki çekerken, Fatih Terim 3 futbolcunun üstünü çizdi.

ZORUNLU OLMADIKÇA FORMA VERMEYECEK

Milliyet'in haberine göre; Alınan kötü sonuçlar Teknik Direktör Fatih Terim'i önemli kararlar almaya itti. Tecrübeli çalıştırıcı, en çok eleştiri alan isimler olan Yedlin, Mostafa Mohamed ve Feghouli'ye devre arasına kadar zorunlu olmadıkça forma vermeyecek. Ayrıca ocak döneminde de her üç futbolcuyla yolların ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

AANHOLT UYARILACAK

Ligin ilk haftalarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken, fakat bir anda büyük bir düşüş yaşayan Aanholt da Kayseri maçının kötüleri arasında yer aldı ve tepkilerden nasibini aldı. Hollandalı sol bekin performansından memnun olmayan teknik ekip oyuncuya gereken uyarıları yapacak.

TAYLAN'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Kayseri maçında sürpriz şekilde şans bulan Alpaslan Öztürk'ün de ilk 11 için yeterli olmadığı görüldü. Tecrübeli futbolcunun verilen şansı iyi kullanamadığı belirtildi. Fatih Terim'in Taylan'ın performansından da hiç memnun olmadığı belirtildi.

MORUTAN'IN MALİYETİ AĞIR

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın maliyetinin daha ağır olduğu ortaya çıktı. Bonservisi için 3.5 milyon euro ödenen futbolcunun sözleşmesindeki bonus maddeleri dikkat çekti. Oyuncunun gerçek maliyeti ise 5.7 milyonu bulacak. Öncelikle bir sonraki satıştan Steaua Bükreş'e %20 pay verilecek. Dört yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınamaması halinde ise Rumen temsilcisine 1 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, aynı süre zarfında Avrupa Ligi'nde iki kez olmaması durumunda da toplamda 600 bin euro verecek. Öte yandan Morutan'ın 15 kez Galatasaray forması giymesi durumunda da ekstradan 600 bin euro daha ödenecek.

Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek - Son Dakika
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