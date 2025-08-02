Galatasaray'da Osimhen ve Sane İmza Töreni - Son Dakika
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Galatasaray'da Osimhen ve Sane İmza Töreni

02.08.2025 20:59
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Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi. Alternatif forma tanıtıldı.

GALATASARAY Kulübü, bu yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen ve Leroy Sane için GalatasarayLazio maçı öncesi imza töreni düzenledi. İmza töreni öncesi Galatasaray'ın bu sezon giyeceği alternatif forması da tanıtıldı.

Rams Park'ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için düzenlenen imza töreni Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi gerçekleşti. İmza töreni öncesi Galatasaraylı futbolcuların bu sene terleteceği alternatif formanın tanıtımı da yapıldı.

Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da yer aldı. Başkan Özbek sahneye çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla ve yoğun alkışla eşlik etti.

DURSUN ÖZBEK: BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İKİ TRANSFER YAPTIK

'Büyük Başkan' tezahüratlarının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, sarı-kırmızılı renklere gönül veren kardeşlerim. Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuza imza töreni vesilesiyle Rams Park'ta Lazio maçı öncesi bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde, takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde yepyeni ve daha önemli hedefler var. Galatasaray'ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Alman Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından Leroy Sane, artık sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Sane'ye hoş geldin diyorum ve bize güvendiği için teşekkür ediyorum. Geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kendisi bizlerle gönülden bağ kurdu. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin de gösterdiği aidiyet var. Büyük kulüpleri reddederek kendisi Galatasaray'ı seçti. Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı, Türkiye'nin ilklerini başaran kulübümüz için yeni hedefler zamanı. 6'ncı yıldızın ilk hedefi olarak 26'ncı şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Tıpkı 5'inci yıldızdaki konsantrasyonumuz gibi 6'ncı yıldıza ulaşacağız. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ardından kürsüye gelen Leroy Sane, imzasını attı. Taraftarları selamlayan ve teşekkür eden Leroy Sane, alkışlarla kürsüden ayrıldı. Ardından kürsüye gelen Victor Osimhen, "Merhaba Galatasaray, çok teşekkür ediyorum" dedi ve imzasını attı.

Fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen imza töreni sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Osimhen ve Sane İmza Töreni - Son Dakika

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