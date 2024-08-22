Galatasaray'da sakatlık endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da sakatlık endişesi

Galatasaray\'da sakatlık endişesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da, Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle rövanş maçında forma giyip giyemeyecekleri belirsizliğini koruyor.

22.08.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Young Boys 3-2 mağlup olan Galatasaray'da, sakat isimlerin durumu merak ediliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan pozisyonun ardından sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın durumu yarın çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü Young Boys'u konuk edecek Galatasaray'da savunmada önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Davinson Sanchez'e, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Muslera da eklendi. Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisinin ağrıları devam ederken, iki futbolcunun rövanş karşılaşmasında oynayıp, oynamayacakları yarın yapılacak MR çekiminin ardından belli olacak. Öte yandan geçen sezon Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle dün oynanan karşılaşmada forma giyemeyen Kaan Ayhan cezasını tamamladı. Ancak dünkü maçın son anlarında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Abdülkerim, İstanbul'daki mücadelede takımın yalnız bırakacak.

RÖVANŞTA SAVUNMA HATTI NASIL OLACAK ?

Sarı-kırmızılı ekipte rövanş mücadelesinde savunma hattının nasıl oluşacağı da şimdiden merak konusu oldu. Muslera'nın sakatlığının uzaması halinde eldivenleri Günay Güvenç devralacak. Nelsson'un savunma hattındaki yeri garanti olurken, yanında sakatlığını atlatması halinde Davinson Sanchez görev yapacak. Bu oyuncu forma giyebilecek düzeye gelemezse Nelsson'un savunmadaki partneri Kaan Ayhan ya da Metehan Baltacı olacak.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Davinson Sanchez, Galatasaray, Young Boys, Muslera, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da sakatlık endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:40:02. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da sakatlık endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement