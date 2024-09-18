Galatasaray'da Tarihi Mali Rekor

Spor

Galatasaray Kulübünde eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tabloyla ilgili konuşan Özbek, "Bu dönemde yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı, Galatasaray tarihinde bir rekora işaret ediyor. Galatasaray'ın spor gelirlerinin 2 milyar liranın üzerine çıkması ve sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon avroya ulaşması sayesinde bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu sayılar çok önemli. Bize emanet ettiğiniz bu dönemde Galatasaray'ın çıkarlarını koruyarak daha iyisini başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sponsorluklar konusuna değinen Dursun Özbek, "Kulübümüz şu anda 40'tan fazla firmayla iş birliği yapmaktadır. Yaptığımız sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüzün çıkarlarını korumaktadır. Biz sponsorluk sözleşmesine aykırı bir tanıtım veya davranış sonrasında sözleşmeyi tek taraflı feshederiz. Bir çoğumuzun da bildiği gibi dün akşam bir sponsorluğumuzu askıya aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı dikkatlice vereceğiz." diye konuştu.

Galatasaray Adası'nın kulüp için değerli olduğunu belirten Özbek, "Kulüp için adanın tapu ve üst kullanım hakkını aldık. Tüm hukuki sorunları da ortadan kaldırdık. İstediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Adamız, bugün üyelerimizin faydalanabileceği bir tesis olarak kullanılıyor. Seneye daha iyi imkanlarla adayı üyelerimizin kullanımına açacağız." dedi.

Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki konut projesi hakkında da şunları kaydetti:

"Bu projeden 1,3 milyon lira gelir elde ettik. Şu zamana kadar da 126 bağımsız bölüm satıldı. 61 tane satılmasını beklediğimiz bölüm var. Burada elde ettiğimiz gelirle Florya'daki araziyi satın aldık. 1,1 milyar liralık ek hasılat da elde etmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar bu işlerin sarkmasının sebebi, çalıştığımız şirketin anlaştığımız koşullara uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarması. Hatta geçenlerde bu olay silah çekmeye kadar gitti. Bu işlerin ne kadar yorucu olduğunu gördük. Bunları da çözmek durumundayız."

Florya'daki ihale sürecinin bağımsız bir komisyon tarafından sürdürüldüğünü dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Florya, kulübümüze büyük bir katkı yaptı. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz'daki tesislerde bir gecikme yaşadık. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Planımız, sezon başı Kemerburgaz'da antrenmana başlamaktı. Yeni sezonda ilk idmanı orada yaptık ama futbolcuların rahatlığı için bir süre daha Florya'da çalışmalara devam ettik. Bu durumun sebebi, oradaki firmanın konkordato ilan etmiş olması. Bundan dolayı işler de durma noktasına geldi. Hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz."

"Tesisleşmeyi tamamlamamız lazım"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Projesi hakkında "Yaptığımız işin uzun vadeli olmasını ve gelecekte hukuki sorun çıkarmamasını istiyoruz. Yapılan işlerin hukuki temeli sağlam olmayınca, sonraki yönetimler sıkıntıya giriyor. Amatör sporları da burada toplamak istiyoruz. Galatasaray'ı önümüzdeki yıllara taşımak istiyorsak tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Aslantepe Projesi, kulübümüz için çok önemli. Salon sporlarımızın başka yerde olması yönetimi zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek, 1 milyon forma satmak istediklerini belirterek, "Sezon başladığından veri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2 bin forma satıyoruz. Üç aylık ciromuz, yaklaşık 800 milyon lira. Bu geçen seneki cironun tam 2 katı. Bu sayı daha da artacak." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, karaborsa bilet iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

"Biz, bu konuyu takip ediyoruz. Eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa suçlamalarda bulananların camiaya hesap vermesi lazım. Günün sonunda benim ve yönetimdeki arkadaşlarımın verdiği emek tamamen kalpten geliyor. Biz, Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkı vermek için çabalıyoruz. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Galatasaray, son dönemdeki kavgalardan çok çekti. Bu yüzden kalbi Galatasaray ile atan herkesi sevmeye devam edeceğiz."

"Merkez Hakem Kurulu başka hakem bulamadı mı?"

Dursun Özbek, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasıyla ilgili "Geçen sene Trabzonspor maçından sonra çıktım ve Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun en kritik maçına aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Geçen sene bu hakem hakkında bir sürü şey söyledim. Merkez Hakem Kurulu başka hakem bulamadı mı? Yönetimde bir şey değişmemiş. Bu tayinler ve hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün zorlaşan lig müsabakaları daha da zorlaşacak. Federasyonun bu atamalara daha da dikkat etmesi gerek." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu: "Bu tabloda, 8,959 milyar liralık bir hasılata ulaştık"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaptığı mali sunumda, kulübün 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi konsolide gelir tablosuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tabloda, 8,959 milyar liralık bir hasılata ulaştık. Brüt olarak da 483 milyon lira kar elde edildi. Tabloda faaliyet olarak 2,2 milyar liralık zarar görülmektedir. Enflasyon muhasebesinin uygulanması sonucu da 5,5 milyar liralık kazanç elde edilmiştir. Yatırım faaliyetlerinden de 3,8 milyar liralık gelir oluşturuldu. Bunlar futbolcu satışları ve gayrimenkullerin enflasyonla yeniden değerlendirilmesi sonucu oluştu. Finansman giderlerimiz 1,8 milyar lira ve vergi giderlerimiz de 58,7 milyon lira olarak tabloya yansıdı. Sportif AŞ, 5,2 milyar lira kar elde etti. Enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu bu rakamlara ulaştık. Enflasyon muhasebesi, kulübün bütçesinde uygulanmıyor ama Sportif AŞ'nin bütçelerinde de uygulanması gerekiyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmasa da Sportif AŞ bu yıl yine kar açıklayacaktı."

Derkan: "Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar acemi oyunlara başvuruyor"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maça değinerek, "Asimetrik bir saldırı altındayız. Derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken, bütün televizyon kanallarında sanki bir düğmeye basılmış gibi takımların ne kadar faul yaptığı ve ne kadar sarı kart gördüğü konuşuluyor. Takıma ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar acemi oyunlara başvuruyor. Bunun başında da dünyada kendi kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocaları var. Bu konuda bizim camiamız yeterli duyarlılığı göstermiyor." ifadelerini kullandı.