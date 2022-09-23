Galatasaray camiasını sallayacak haber! Icardi ile Wanda Nara yollarını ayırdı - Son Dakika
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Galatasaray camiasını sallayacak haber! Icardi ile Wanda Nara yollarını ayırdı

23.09.2022 00:37

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuyla ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlarken Icardi için terk ettiği Maxi Lopez'i yeniden takibe alması dikkat çekti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin çalkantılı özel hayatı, aynı hızda ilerlemeye devam ediyor. Daha önce takım arkadaşının sevgilisi olarak bilinen Wanda Nara ile ilişkiye başlaması çok konuşulan İcardi, takım arkadaşına ihanetle suçlanmıştı. Wanda Nara'nın bir dargın bir barışık ilişkileri ise bugün resmen noktalandı. Nara'nın eski sevgilisi Lopez'i yeniden takibe alması ise gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'da tüm Florya bu haberi konuşacak! Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Galatasaray'da tüm Florya bu haberi konuşacak! Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı

İKİLİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti. Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.

Galatasaray'da tüm Florya bu haberi konuşacak! Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı
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Son Dakika Spor Galatasaray camiasını sallayacak haber! Icardi ile Wanda Nara yollarını ayırdı - Son Dakika


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