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Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok - Son Dakika

Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok

Son Güncelleme: 05.11.2023 12:57

Kasımpaşa maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'da kırık olmamasına rağmen durum ciddi. Uruguaylı eldiven, Bayern Münih ve Hatay maçlarında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçında kolunda çıkık meydana gelen ancak kırık bulgusuna rastlanmayan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Uruguaylı eldiven, Bayern Münih ve Hatay maçında yok.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan Fernando Muslera'nın bugün (dün) sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." denildi.

GÜNAY GÜVENÇ FORMAYI GİYECEK

Galatasaray'da Muslera, 8 Kasım'da oynanacak Bayern Münih maçında ve Süper Lig'deki Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 32 yaşındaki kalecinin yerine Günay Güvenç forma giyecek.

Galatasaray, Muslera, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera kritik maçlarda yok - Son Dakika
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