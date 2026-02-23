Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF\'den isteyecekler
23.02.2026 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF\'den isteyecekler
Haber Videosu

Galatasaray yönetimi, hakem kararlarına yönelik tepkilerin ardından daha önce karşı oldukları yabancı hakem ve VAR talebi için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor; önceliğin derbiler olabileceği belirtiliyor.

2-0'lık şok Konyaspor mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray'da yönetim harekete geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un fitilini ateşlediği yabancı hakem ve VAR talebi için sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

SANE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Konyaspor deplasmanında Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepki topladı. Maç sonrası Okan Buruk, yabancı hakem ve VAR sorusuna "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını vermişti.

Galatasaray yönetimi, Avrupa maçlarıyla lig karşılaşmalarındaki hakem performansları arasında fark olduğunu düşünüyor ve şampiyonluk yarışında hata payı kalmadığı görüşünde.

ÖNCELİK DERBİLER OLABİLİR

Sarı-kırmızılıların, daha önce Fenerbahçe'nin talebi üzerine bazı maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Olumsuz yanıt gelmesi halinde ise talebin sadece derbi maçlarını kapsayacak şekilde daraltılması seçeneği masada bulunuyor.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sezon başında Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının sürmesini istemiş ancak bu talep kabul görmemişti. Sonrasında yabancı VAR uygulaması yeniden devreye alınmıştı.

TFF'DEN MESAJ

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara isim vermeden sosyal medyadan yanıt verdi. Federasyonun "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" paylaşımı, sarı-kırmızılı kulübe gönderme olarak yorumlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat bayram murat bayram:
    Vayy arkadaş yaa. ilk defa galiba golü iptal edildi. ne ağladı yaaa. en 5 hakrm yorumcu ofsayt dedi onlar yanlış okan buruk sene hesabıyla gol istiyor. bence dursun da okan da el açmayı bıraksın 12 2 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    ulan adil bir tek maçın yönetildi ve ağlıyorsun. yabancı hakem gelsin bunu biz de isteriz. ama siz çok zararlı çıkacaksınız. inşallah gelir. 0 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    istersen her kıtadan 1er hakem getir bizim dedigimiz olacak. sampiyon olacagız istesende istemesende tepinsende oksatsanda. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi "Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:43
Kanarya galibiyet peşinde İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:21
Sadettin Saran, Fenerbahçe’de 6. kupasını kazandı
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
08:01
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:39:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.