Galatasaray\'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF\'den isteyecekler

2-0'lık şok Konyaspor mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaray'da yönetim harekete geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un fitilini ateşlediği yabancı hakem ve VAR talebi için sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

SANE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Konyaspor deplasmanında Leroy Sane'nin golünün iptal edilmesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepki topladı. Maç sonrası Okan Buruk, yabancı hakem ve VAR sorusuna "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını vermişti.

Galatasaray yönetimi, Avrupa maçlarıyla lig karşılaşmalarındaki hakem performansları arasında fark olduğunu düşünüyor ve şampiyonluk yarışında hata payı kalmadığı görüşünde.

ÖNCELİK DERBİLER OLABİLİR

Sarı-kırmızılıların, daha önce Fenerbahçe'nin talebi üzerine bazı maçlara yabancı hakem ve VAR atayan TFF'ye resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Olumsuz yanıt gelmesi halinde ise talebin sadece derbi maçlarını kapsayacak şekilde daraltılması seçeneği masada bulunuyor.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sezon başında Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının sürmesini istemiş ancak bu talep kabul görmemişti. Sonrasında yabancı VAR uygulaması yeniden devreye alınmıştı.

TFF'DEN MESAJ

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara isim vermeden sosyal medyadan yanıt verdi. Federasyonun "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" paylaşımı, sarı-kırmızılı kulübe gönderme olarak yorumlandı.