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Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti - Son Dakika

Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti

21.02.2022 00:51

Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanan Ozornwafor, Saint-Gilloise'ye karşı oynanan maçta boynuna aldığı yumruk darbesiyle bilincini yitirdi. Nijeryalı futbolcu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerden sonra kendisine gelen futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sezon başında Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiraladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor talihsiz bir olay yaşadı. Saint-Gilloise maçında boynuna yumruk darbesi alan Nijeryalı futbolcu adeta ölümden döndü.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasında oynanan maçın 46. dakikasında Ozornwafor, rakip takım futbolcusu Dante Vanzeir'den boynuna yumruk darbesi aldı. Bir anda yere yığılan Nijeryalı futbolcu baygınlık geçirdi ve bilincini kaybetti.

Ölümden kıl payı döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti
Ölümden kıl payı döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti
Ölümden kıl payı döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti

OZORNWAFOR'UN DURUMU İYİ

Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcu yapılan tetkik ve tedavinin ardından kendisine geldi. Yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı duyuruldu.

Ölümden döndü! Galatasaraylı futbolcu yediği yumrukla bilincini kaybetti
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti - Son Dakika
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