Galatasaray'dan Federasyona Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan Federasyona Tepki

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, ligde yaşanan aksaklıklar ve federasyon ile ilgili eleştirilerde bulundu.

23.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Ligin çivisinin bu kadar erken çıkmasını beklemiyorduk." dedi.

Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı öncesi stat önünde yaptığı açıklamada, Osimhen'in herkesin ayarını bozduğunu belirterek, ülkeye bu kalitede oyuncuların gelmesinin devam etmesini istedi.

Son haftalarda inanamayacakları şeyler olduğunu aktaran Öztürk, "İkinci sırada olan rakibimizin maçının bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum çünkü skora göre konuşmak bir standart haline geldi." diye konuştu.

Kendilerini en çok şaşırtan olayın ise büyük ümit besleyerek seçilmeleri için kendileri ve tüm kulüplerin büyük gayret gösterdiği federasyonun olduğunu anlatan Öztürk, her hafta inanamayacakları şeyler yaşadıklarını kaydetti.

Rakiplerinin kendileri gibi çıkıp İbrahim başkana oy atmadıklarını anlatan Öztürk, "Ama İbrahim başkan bizi şok ediyor. Federasyon bizi şok ediyor ve inanamıyorum. İbrahim başkan benim çok saygı duyduğum ve hürmet ettiğimi biri. İki kere konuştu. İlk konuştu bizim Okan hocayla ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü dahi aşağılamadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok. Okan hocaya hemen laf yetiştiriyor. Akabinde ikinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıkıp gene geldi bizi suçladı. Sayın Başkan Vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil." şeklinde konuştu.

Bugün Kayseri'de bir karşılaşma yapıldığını belirten Öztürk, kimin kazanacağının ve skorun kendisini ilgilendirmediğini ancak verilen penaltının akıllara ziyan olduğunu anlattı.

Hakemlerin hata yapabileceğini bunun çok normal olduğuna işaret eden Öztürk, "Ama dön bir VAR'a git. Kostic adamın ayağına basıyor. 4'üncü dakika bu herkesin ayarını bozuyor. Rakam 5-1 bitti onu çıkar 4-1 olur derler ama öyle değil bütün ayar bozuluyor. Bari VAR'a git. Tabi çok haklılar. Federasyon başkanı 3 gün önce ikinci sıradakinin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer federasyondan şikayet ettik daha burası yeni başladı rakibimiz ne diyorsa sanki planlanmış gibi 3 gün sonra aynı kanala çıkıyorlar aynı kanalda aynı şeyleri söylüyorlar." diye konuştu.

Federasyonun Mourinho'ya tek bir laf söyleyemediğini iddia eden Öztürk, "Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor bir maç cezayla savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek bize ne ceza verecek, yazıktır günahtır. Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile bu ülkeye gelmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Metin Öztürk, Galatasaray, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Federasyona Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
19:33 Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı
18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 20:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Federasyona Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.