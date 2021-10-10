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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde - Son Dakika

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde

10.10.2021 14:24

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Janssen'in ilk görüşmelerde Fenerbahçe ile anlaşamadığı öne sürüldü. Milli aradan sonra bir kez daha görüşme yapılacak. Bu arada Galatasaray'da bir hamle yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık Ferdi Kadıoğlu gündeme alındı. Bu sezon mukavelesi bitecek Ferdi için ocak ayında girişim yapılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon sonu bitecek sözleşmesi, oyuncunun yükselişe geçmesiyle saç baş yoldurdu. Genç oyuncu için erken hamle yapmayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nda sürpriz yaşayabilir. İngiltere Championship ve Fransa'dan ilgilenen takımlar var. Ocak ayında yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye asırlık transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu bombası

KEREM ALMANYA'YA

Kerem Aktürkoğlu'nun devre arasında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olma ihtimali kuvvetli. Galatasaray, 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmek istemiyor. Kanatta adeta bir joker haline dönüşen Ferdi, Galatasaray'ın gündemine girdi. Sarı-Kırmızılılar, oyuncu transferinde ezeli rakiplerle olan ilişkide çok net. Kıymetli bir oyuncu boşa çıkıyorsa değerlendirmeye alınır. Başkan Burak Elmas, Ghezzal ve Rosier transferinde, "İstediğimizle görüşürüz" açıklaması yapmıştı. Galatasaray'ın ocak ayında teklif götüreceği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye asırlık transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu bombası

COCU VE COMOLLİ TRANSFERİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı genç transferlerle dikkat çekmişti. Koç'un göreve getirdiği ilk hoca Cocu, Ferdi'yi tavsiye etmişti. Bunun üzerine dönemin sportif direktörü Comolli, Ferdi'yi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde - Son Dakika
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