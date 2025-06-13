Galatasaray'dan Galata Kulesi'nde Etkinlik

- Galatasaray'dan, Galata Kulesi'nde görsel şov

İSTANBUL - Galatasaray, yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane'nin tanıtımını Galata Kulesi'nde yaptı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane ile ilgili Galata Kulesi'nde görsel etkinlik gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından 'Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak?' paylaşımı yaparken, taraftarlar heyecanla bu saati bekledi. Daha sonra bu saat geldiğinde Galata Kulesi'nde UEFA Şampiyonlar Ligi müziğiyle görsel şov başladı. Kuleye yansıtılan görüntülerde, Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi logosu ve Aslan görselleri yer aldı.

Bazı taraftarlar, Galata Kulesi çevresinde toplanarak, bu anları yerinde izledi.