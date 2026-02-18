Galatasaray'dan Juventus'a Şok: 5-2 - Son Dakika
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Juventus'a Şok: 5-2

18.02.2026 00:09
Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yenerek tur için temkinli konuştu, ikinci maçı hedefliyor.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok önemli bir gece. Buradan mutlu ayrılıyoruz ama daha bir şey kazanmadık. Sadece bir maç kazandık. Deplasmanda oynayacağımız ikinci maç var. Eğer sevineceksek o maçı kazandıktan, turu geçtikten sonra sevinmek gerekiyor. Ben ve oyuncularım için bu gece mutlu bir gece olacak" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. Deplasmandaki rövanş maçı öncesi temkinli sözler kullanan Okan Buruk, "Çok önemli bir gece. Buradan mutlu ayrılıyoruz ama daha bir şey kazanmadık. Sadece bir maç kazandık. Deplasmanda oynayacağımız ikinci maç var. Eğer sevineceksek o maçı kazandıktan, turu geçtikten sonra sevinmek gerekiyor. Ben ve oyuncularım için bu gece mutlu bir gece olacak. Bir sonraki gün başlayarak lig ve bir sonraki maçı düşüneceğiz. Rakibimizin değişik formatlarda oynadığını biliyorduk. İlk defa 3'lü orta saha ile gördük. Önde karşılarken bazen tekli bazen kanat baskıları yaptılar. Oyunun büyük bir bölümünde rakibimize üstünlük kurduk. 2 gol de basit oldu. İlk yarının sonunda oyuncularımıza 'Takımımızın oyunu, gidişatı bizim için önemli ve değerli. İkinci yarı maçı çevirme fırsatımız olacaktır' diye konuştuk. Erken bir gol bizi maçın içine soktu. Daha sonra 10 kişi kaldılar. 10 kişi kalan Juventus'un Inter'e karşı çok iyi oynadığını görmüştük. Çok önemli ve değerli bir skor elde ettik. Juventus çok önemli bir takım. Kendi sahasında seyircisiyle iyi bir atmosfer yaratacak bir takım. İkinci maçı oynamadan sevinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK'

Ara transfer dönemini değerlendiren Buruk, "Tabii ki iyi bir transfer dönemi geçirdik. Benim mutlu olduğum, kulübedeki oyuncuların sayısının arttığı, rekabetin başladığı ve sakat oyuncuların geri döndüğü bir dönem oldu. Bunun bir de psikolojik yanı var. Saha içerisinde rekabet var. Bu rekabetten Galatasaray için büyük bir başarı çıkacak. Kulübeye baktığınızda bir birine yakın oyuncular olması çok değerli. Ligde ve burada farklı 11 ile çıktık. Bunu yakalamak da değerli. Çok fazla oyuncuyla oynamak takımlar için önemli oluyor. Juventus'un bu sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Bazı bölgelerde eksikleri vardı. İkinci maç da aynı zorlukta olacak" sözlerini sarf etti.

'ÖNEMLİ TAKIMLARA KARŞI İYİ OYUNLAR ORTAYA KOYUYORUZ'

Önemli takımlara karşı oynadıkları maçlarda iyi oyunlar ortaya koyduklarına değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Büyük maçları çok iyi oynadık. Geçen seneki Tottenham, Bayern Münih maçları, bu sene oynadığımız Liverpool ve 1 puan aldığımız Atletico Madrid maçı. Önemli takımlara karşı daha iyi oyunlar ortaya koyuyoruz. Son 16'ya kalma şansımız var. Bu çok büyük bir motivasyon. Bir yandan da ülke puanı var. Ülke puanına da bu katkıyı yapmamız lazım. Ülkemiz için de bu tür galibiyetler önemli oluyor" sözlerini kullandı.

'BÜTÜN TAKIMLARIN FİNALE KADAR GİTME ŞANSI VAR'

Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımların finale gidebilme ihtimali olduğunu aktaran Okan Buruk, "Maç öncesi oyuncularıma 'Geçen senenin şampiyonu son anda ilk 24'e kaldı ve ondan sonra kupayı kazandı. Yine o 24'ün içerisine kalıp son 16'ya gitmek için oynuyor' dedim. Şampiyonlar Ligi'nde kimin nereye gideceğini bilemezsiniz. Bazen favorileri söyleyebilirsiniz ama oynamadan maç kazanılmıyor. Bütün takımların finale kadar gitme şansı var diye düşünüyorum" dedi.

'İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI 5 GOL ATIYOR'

Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan ilk Türk takımı olduklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "İlk defa bir Türk takımı 5 gol atıyor. Juventus da Şampiyonlar Ligi arenasında ilk kez 5 gol yedi. Bu tabii ki bizim için önemli ve değerli. İkinci maçı oynamadan hiçbir şey bitmiyor. Rakibimizin kendi sahasında bizi ne kadar zorlayacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sane değişikliğinde sağ tarafa aldık. Noa forvet arkasına ve Barış'ı sola almıştık. Noa öne çıkışlarda sadece orta saha oyuncularımızı takip etti. Icardi'yi oyuna sokma sebebim önde stoperlere adam adama baskı yapmasıydı. Bunu doğru şekilde yaptık ve rakip alana yerleştik. Maç bitene kadar rakibimizi oradan çıkartmadık. Hem skor önemliydi hem rakibi çıkartmamak önemliydi. 11'e 10 olduğu için çift forvete döndük."

'FUTBOLUN İÇERİSİNDE HER ŞEY VAR'

Avrupa'da devam etmek istediklerini ve ligde de şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Buruk, "İlk maçı oynadık, ikinci maçı oynayacağız. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Futbolun içerisinde her şey var. Devreye 2-1 mağlup girdik ama 5-2 galibiyetle ayrıldık. Form olarak ligde ve Avrupa'da iyi işler yapıyoruz. Oyuncularımızın bireysel performansları daha yükseğe çıkıyor. Amacımız Avrupa'da devam etmek ve Türkiye Ligi'ni kazanmak. Bu formumuz bizi çok daha yükseltiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

