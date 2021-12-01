Galatasaray'dan ocakta iki transfer! Dennis Man ve Patrick Berg geliyor!

Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man'la güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli ön liberosu Patrick Berg'i gözüne kestirdi. Kulüpte transfere yönelik hareketli saatler yaşanıyor.

BERG, TERİM'DEN TAM NOT ALDI

Fatih Terim'den tam not alan 24 yaşındaki Patrick Berg, Aslan'ın yeni gözdesi. Ülkesinde Bodo Glimt forması giyen Norveçli ön libero, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 8 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Üstelik bu maçlara Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi ve Konferans Ligi de dahil.

MAN'IN KULÜBÜYLE SORUNLARI VAR

Gündemdeki hücumcu adayı Dennis Man ise Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor. Bu transfer için tek engel, Parma'nın daha önce Galatasaray'ın yaptığı iki teklifi de geri çevirmesi. Ancak 23 yaşındaki Rumen yıldızla yaz aylarında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmesi ve oyuncunun Avrupa kupalarında yer almayı çok istemesi, Galatasaray cephesinin elini bir hayli güçlendiriyor. Parma'da hocasıyla ciddi sıkıntılar yaşayan Man, son 4 lig maçında sadece 9 dakika şans bulabildi ve devre arasında Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılma planları yapıyor.

PATRİCK BERG KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Kasım 1997

Yaşı: 24 Boyu: 1.78

Ülkesi: Norveç (9 maç)

Pozisyonu: Ön libero/Orta saha

Ayağı: Sağ

Kulübü: Bodo Glimt

Kontratı: 31 Aralık 2022

DENNIS MAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ağustos 1998

Yaşı: 23 Boyu: 1.83

Ülkesi: Romanya (13 maç, 3 gol)

Pozisyonu: Sağ açık, forvet

Ayağı: Sol

Kulübü: Parma

Kontratı: 30 Haziran 2025

Önceki takımları: FCSB, S. Bükreş, UTA