Forvet hattını Parma forması giyen 23 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man'la güçlendirmek için bir hamle daha yapan Sarı-Kırmızılılar, 6 numara konusunda da Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli ön liberosu Patrick Berg'i gözüne kestirdi. Kulüpte transfere yönelik hareketli saatler yaşanıyor.
Fatih Terim'den tam not alan 24 yaşındaki Patrick Berg, Aslan'ın yeni gözdesi. Ülkesinde Bodo Glimt forması giyen Norveçli ön libero, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 8 gol, 9 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Üstelik bu maçlara Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi elemesi ve Konferans Ligi de dahil.
Gündemdeki hücumcu adayı Dennis Man ise Terim'in listesinde ilk sırada yer alıyor. Bu transfer için tek engel, Parma'nın daha önce Galatasaray'ın yaptığı iki teklifi de geri çevirmesi. Ancak 23 yaşındaki Rumen yıldızla yaz aylarında gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmesi ve oyuncunun Avrupa kupalarında yer almayı çok istemesi, Galatasaray cephesinin elini bir hayli güçlendiriyor. Parma'da hocasıyla ciddi sıkıntılar yaşayan Man, son 4 lig maçında sadece 9 dakika şans bulabildi ve devre arasında Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılma planları yapıyor.
Doğum tarihi: 24 Kasım 1997
Yaşı: 24 Boyu: 1.78
Ülkesi: Norveç (9 maç)
Pozisyonu: Ön libero/Orta saha
Ayağı: Sağ
Kulübü: Bodo Glimt
Kontratı: 31 Aralık 2022
Doğum tarihi: 26 Ağustos 1998
Yaşı: 23 Boyu: 1.83
Ülkesi: Romanya (13 maç, 3 gol)
Pozisyonu: Sağ açık, forvet
Ayağı: Sol
Kulübü: Parma
Kontratı: 30 Haziran 2025
Önceki takımları: FCSB, S. Bükreş, UTA
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan ocakta iki transfer! Dennis Man ve Patrick Berg geliyor! - Son Dakika Spor