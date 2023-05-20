Galatasaray'dan olay paylaşım! Sosyal medyayı yaktı geçti - Son Dakika
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Galatasaray'dan olay paylaşım! Sosyal medyayı yaktı geçti

20.05.2023 22:51

Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ankaragücü maçı öncesinde taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşıma, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın" notu düşüldü.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Sivasspor'u Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle deviren Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk için paylaşım yaptı ve, "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.

TARAFTARI ÇOŞURDULAR

Galatasaray'dan yapılan paylaşımın görselinde ise 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün üzerine asılı Galatasaray bayrağı kullanıldı. Görselde "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla!" ve "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" sözleri yer aldı. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım;

Sosyal medya alev aldı! Galatasaray'dan taraftarını coşturan paylaşım
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan olay paylaşım! Sosyal medyayı yaktı geçti - Son Dakika


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