Galatasaray\'dan Sane\'nin sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

Galatasaray'da Manchester City maçında sakatlanarak oyundan çıkan Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama kulüp doktoru Yener İnce'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekipte Leroy Sane'nin yaşadığı sakatlık endişe yarattı.
Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Alman futbolcu, bir süre aksayarak oyunu sürdürmeye çalıştı. Rahatsızlığının artması üzerine teknik heyete değişiklik işareti veren Sane, 80. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
Maçın ardından açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Leroy Sane'nin sağlık durumuna ilişkin ilk değerlendirmeyi paylaştı. İnce, "Sane'de ayak bileği burkulması oldu" ifadelerini kullandı.
