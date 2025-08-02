Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin de milli kaleciyle ilgilendiği ancak transfer için Trabzonspor'u ikna edemediği biliniyordu.
Sözcü'de yer alan habere göre Okan Buruk, Uğurcan Çakır'ın performansını çok beğeniyor ve yerli kontenjanı nedeniyle de bir adım öne çıkarıyor.
Haberde Fenerbahçe'nin de milli kaleciyle ilgilendiği ama transfer için Trabzonspor'u ikna edemediği belirtildi. Basında ismi duyulmayan 3 kaleciyle görüştüklerini belirten Abdullah Kavukcu'nun gizli hedefinin Uğurcan Çakır olduğu aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası - Son Dakika
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