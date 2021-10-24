Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak

Evlerin içerisine kadar girdi! Öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın savunmadaki ikilisini büyük oranda netleştirdi. Hafta boyunca hem rakibi mercek altına alan hem de öğrencilerini derbiye motive eden başarılı teknik adam, derbiyi kazanarak yeni bir çıkışın da fİtilini ateşlemek istiyor. Galatasaray'a karşı en önemli yıldızlarını sahaya sürmeye karar veren Yalçın, özellikle savunmada büyük değişikliklere gidecek.

YABANCI KURALI

Türkiye'nin haberine göre; derbilerdeki başarılı performansıyla bilinen Sergen Yalçın, 8+3 yabancı kuralından dolayı Galatasaray karşısında Necip Uysal'ı stoperde kullanmayı planlıyor. Sporting maçında ıslıklanan N'Sakala'nın yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sergen Yalçın orta alan ve hücumda ise Sporting Lizbon maçındaki dizilişi bozmayacak. Ön liberoda her zamanki gibi Josef olacak. Sağ kanatta Ghezzal, solda Larin, göbekte ise Pjanic ve Teixeira şans bulacak.

KAFAYLA AVLAYACAK

Necip, duran toplarda da sürpriz rolde. Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcusundan hava toplarında yeteneğini konuşturmasını istedi.