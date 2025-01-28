Galatasaray E-Spor Takımından Mert Hakan Yandaş'a Gönderme - Son Dakika
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Galatasaray E-Spor Takımından Mert Hakan Yandaş'a Gönderme

Geniş Video İzle

Galatasaray, e-spor takımı üzerinden Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın devre arasındaki "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" sözlerine çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Sarı-kırmızılıların videolu göndermesi kısa sürede viral oldu.

28.01.2025 21:41
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Galatasaray'ın e-spor takımı, Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın son oynanan Göztepe maçının devre arasında yaptığı ve sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra gündeme oturan konuşmasına bomba bir göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN MERT HAKAN'A GÖNDERME

Sarı-kırmızılılar, Mert Hakan'ın taklidinin yapıldığı videoyu "SUP maçı devre arasında Padi'nin galibiyeti getiren konuşması" notuyla paylaştı. Söz konusu video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi Kadıköy'de ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaşmıştı. Kaptanlardan Mert Hakan Yandaş'ın takımı ateşleyen ifadeleri sosyal medyada viral olmuştu.

"KAVGA EDİN BİRAZ! KAVGA EDİN!"

Mert Hakan Yandaş'ın takım arkadaşlarına motivasyon vermek amacıyla oldukça sert bir şekilde "Kavga edin biraz kavga! Kavga edin!" demesi dikkat çekmişti.

Galatasaray E-Spor Takımından Mert Hakan Yandaş\'a Gönderme

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Son Dakika Spor Galatasaray E-Spor Takımından Mert Hakan Yandaş'a Gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Kadir Can:
    Millete kavga edin diycene sende biraz futbol oynama becersen 99 68 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem bütün kulvarlarda Türkiye'yi temsil ediyormuş :)) ulan UEFA sayfasında hala şike damganiz duruyor be 68 17 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    bu hareketi fenerde yapsan yıllık 3 milyon dolar maaşın vardı sdsdefs 67 6 Yanıtla
  • monşer null:
    GS Ayrıcalıktır 44 22 Yanıtla
  • Alper Ülgentay:
    yalaka hakan 36 12 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Çok komik olduğunuzumu zannediyorsunuz.İste böyle yaparak basit ve saygısız oluyorsunuz 13 26 Yanıtla
  • monşer null:
    Mantar kafa 22 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    para kazanmak kolay değil, herkesin bir görevi var. hayat şartları zor. ekmek kavgası herkes ekmeğinde 12 17 Yanıtla
  • Ahmet null:
    rol yapalım derken nerdeyse bir yerinde yırtık olacak dikkat edin 19 8 Yanıtla
  • res:
    Böğür baam 15 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray E-Spor Takımından Mert Hakan Yandaş'a Gönderme - Son Dakika
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