Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor\'u konuk edecek

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Galatasaray, bu maçtan puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de son 22 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi ve sahasında oynadığı tüm maçları kazandı. Galatasaray, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak ve son 5 lig maçında 16 gol attı. Arjantinli golcü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor. Maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

04.05.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

Süper Lig rekorunu kırmaya 1 puan kaldı

Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak.

1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

Puan kaybı yaşadığı 4 takımdan biri Sivasspor

Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 22 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 17'de 17 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 34 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

7 oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak.

Galatasaray, son 5 lig maçında 16 gol attı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.

Galatasaray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, gol krallığında zirvede kalmayı hedefliyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor.

Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

Sivas maçı kapalı gişe

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ciddi bir puan avantajıyla önde olan Galatasaray, yine taraftar desteğini arkasında hissedecek.

RAMS Park'taki son 2 maçında büyük bir taraftar desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılıların, Sivasspor karşılaşmasını kapalı gişeyle oynaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Trendyol, Sivas, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement