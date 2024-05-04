Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor\'u konuk edecek

Spor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek.

RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor.

Süper Lig rekorunu kırmaya 1 puan kaldı

Galatasaray, Sivasspor maçından puan alması halinde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak.

1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.

Galatasaray ise geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını kaybetmemesi durumunda Fenerbahçe'nin rekorunu kıracak.

Puan kaybı yaşadığı 4 takımdan biri Sivasspor

Galatasaray'ın bu sezon 34 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Sivasspor karşılaşması oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde 30 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 22 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 22 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 22 lig maçında 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 17'de 17 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 34 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

7 oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 36. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçına tam kadro çıkacak.

Galatasaray, son 5 lig maçında 16 gol attı

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.

Galatasaray, ligde Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde 34 maçta ise 80 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, gol krallığında zirvede kalmayı hedefliyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor.

Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Arjantinli santrfor, Sivasspor mücadelesinde takımının gol umudu olacak.

Sivas maçı kapalı gişe

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken ciddi bir puan avantajıyla önde olan Galatasaray, yine taraftar desteğini arkasında hissedecek.

RAMS Park'taki son 2 maçında büyük bir taraftar desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılıların, Sivasspor karşılaşmasını kapalı gişeyle oynaması bekleniyor.